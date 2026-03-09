Dự kiến ngày 12/3 thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh

Ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra trực tiếp hiện trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) sau vụ tai nạn sà lan tông cầu Ghềnh.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã nghe các đơn vị liên quan báo cáo về các vị trí sà lan va chạm và các phương án xử lý trong những ngày qua khi đoạn ga Biên Hòa - Dĩ An tạm dừng chạy tàu. Đồng thời nghe báo cáo việc hư hỏng cầu cũng như các phương án khắc phục, tiến độ khắc phục hậu quả để chạy tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra trực tiếp cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết, lúc 10h17 ngày 6/3, tại cầu Ghềnh đã xảy ra vụ tai nạn do sà lan mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2 khoang 5 cầu. Đến thời điểm này, vụ sà lan đụng cầu Ghềnh đã làm ngành đường sắt thiệt hại trong lĩnh vực vận tải khoảng 11,3 tỷ đồng.

Vụ va chạm làm biến dạng cong vênh mạ hạ (phần kết cấu chịu lực bên dưới mặt cầu), bản nút, làm đứt bu lông cường độ cao, bu lông gối cầu, gây xê dịch hệ dầm (dầm dọc, dầm ngang, giằng gió...), gối cầu khoảng 25mm, lệch phương hướng đường ray trên cầu khoảng 320mm. Vụ tai nạn làm 1 người đi xe máy trên cầu bị thương.

Sau khi kiểm tra, phân tích, đánh giá mức độ hư hỏng cầu Ghềnh, các đơn vị tư vấn giám sát thiết kế đã đưa ra ba phương án sửa chữa, khắc phục sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh. Trong đó, phương án khẩn trương gia cố tạm để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, song song sản xuất thay mới nhịp cầu hư hỏng được sự đồng thuận cao do đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, đơn vị kỹ thuật sẽ thi công gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm gây ra tại các khoang 4,5,6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm dài 8m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4,5,6 để tăng cường tính chịu lực của dầm.

Thời gian dự kiến thông đường vận tốc 5km/h trước 10h ngày 12/3. Song song đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ sản xuất, lắp đặt dầm mới tại vị trí nhịp N2 để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và trả lại tốc độ chạy tàu khu gian Biên Hòa - Dĩ An. Việc sản xuất nhịp mới dự kiến 60 ngày kể từ khi được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam huy động máy móc tới hiện trường cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi nghe báo cáo các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cơ bản đồng thuận phương án vừa gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời sản xuất thay mới nhịp N2.

Ngành Đường sắt đã tạm dừng chạy một số đoàn tàu sau: Tàu SPT1/2 (tuyến TPHCM - Phan Thiết và ngược lại) xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22/3; tàu SNT2 (tuyến TPHCM - Nha Trang) xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 9 đến 25/3; tàu SNT1(tuyến Sài Gòn - Nha Trang) xuất phát tại ga Nha Trang từ ngày 10 đến 26/3. Hành khách đã mua vé các đoàn tàu trên sẽ được hoàn tiền miễn phí tại các điểm mua vé.

Với các đoàn tàu khách Bắc - Nam khác, ngành Đường sắt vẫn tổ chức chạy tàu và thực hiện trung chuyển hành khách bằng đường bộ giữa các ga Biên Hòa và Dĩ An trên quãng đường khoảng 9km. Các đoàn tàu hàng chạy tuyến Bắc - Nam sẽ tổ chức chạy tàu từ ga Yên Viên/Giáp Bát (Hà Nội) đến các ga Trảng Bom, Hố Nai (Đồng Nai) là ga kết thúc để dỡ hàng.