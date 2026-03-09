Vận tải đường sắt thiệt hại khoảng 140 tỷ đồng do sà lan tông cầu Ghềnh

Ngày 9/3, ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết, sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngay sau sự cố, ngành đường sắt buộc phải dừng chạy các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu gian Biên Hòa - Dĩ An, kéo theo việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu trên toàn tuyến.

Đối với vận tải hành khách, mỗi ngày ngành đường sắt phải hủy 2 đoàn tàu khách Thống Nhất và 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Đến sáng 8/3 đã có hơn 10.000 vé tàu bị hủy, bình quân khoảng 2.000 vé/ngày.

Hành khách được ngành đường sắt trung chuyển từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo ông Tuấn, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, phục vụ khoảng 9.000 lượt khách của 23 đoàn tàu. Ngoài ra, 18 đoàn tàu chuyển tải từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An cũng được bố trí để giảm thiểu ảnh hưởng cho hành khách.

Đối với vận tải hàng hóa, mỗi ngày phải bãi bỏ 3 đôi tàu hàng chuyên tuyến và 2 đoàn tàu hàng khu đoạn. Ước tính khối lượng vận chuyển giảm khoảng 6.000 tấn hàng mỗi ngày. Ngoài ra, việc phải chuyển tải bằng ô tô làm phát sinh chi phí lớn cho ngành đường sắt.

Tính đến ngày 9/3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải ước tính trên 40 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 20/3, tổng thiệt hại tăng lên khoảng 140 tỷ đồng. Ngay cả khi thông tàu tạm thời, các đoàn tàu khi qua cầu vẫn phải giảm tốc độ xuống 5km/h trong khoảng 60 ngày, khiến mỗi đoàn tàu chậm thêm khoảng 12 phút.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài vận tải hành khách, trong những ngày qua, ngành đường sắt phải hỗ trợ, bồi thường các hợp đồng vận tải hàng hóa chậm, hủy do ảnh hưởng của vụ sà lan va chạm cầu Ghềnh.

Công nhân đã tập kết máy móc chuẩn bị sửa cầu Ghềnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất lựa chọn phương án khẩn trương gia cố tạm để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, song song sản xuất thay mới nhịp cầu hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu và thông đường trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo công tác vận tải được thông suốt.

Theo đó, đơn vị kỹ thuật sẽ thi công gia cố các thanh dầm bị biến dạng do sà lan đâm va chạm gây ra tại các khoang 4,5,6 của nhịp 2 bằng các thanh dầm dài 8m liên kết với các bản mã bằng bu lông cường độ cao, hàn trực tiếp vào các nút đầu khoang 4,5,6 để tăng cường tính chịu lực của dầm.

Thời gian dự kiến thông đường vận tốc 5km/h trước 10h ngày 12/3. Song song đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ sản xuất, lắp đặt dầm mới tại vị trí nhịp N2 để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt và trả lại tốc độ chạy tàu khu gian Biên Hòa - Dĩ An. Việc sản xuất nhịp mới dự kiến 60 ngày kể từ khi được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX. Tháng 3/2016, một sà lan từng đâm sập cầu này, nhiều người và xe máy rơi xuống sông. Sau đó, Chính phủ cho xây cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay. Ngoài đường sắt, cầu có hai lối dành cho xe máy nối 2 phường Biên Hòa và Trấn Biên.