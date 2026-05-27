Cuộc thi “Hoa khôi” ở Hà Nội phải dừng khẩn cấp sau khi công an kiểm tra

Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đơn vị về hành vi tổ chức cuộc thi người đẹp khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cuộc thi mang tên “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” diễn ra trên địa bàn phường Giảng Võ, có dấu hiệu tổ chức trái phép.

Ngày 10/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Giảng Võ kiểm tra đột xuất địa điểm diễn ra vòng loại cuộc thi nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu ban tổ chức tạm dừng toàn bộ hoạt động của cuộc thi để tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 20/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức về hành vi Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Đơn vị này bị phạt 55 triệu đồng, theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội đánh giá, hoạt động tổ chức các cuộc thi người đẹp, hoa khôi, người mẫu có dấu hiệu bùng phát, kèm theo nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, một số đơn vị tổ chức thường tự gắn các danh xưng như “quy mô quốc gia”, “có yếu tố pháp lý bảo chứng” hoặc “được cơ quan Nhà nước bảo trợ” để đánh vào tâm lý muốn nổi tiếng của thí sinh, đồng thời kêu gọi tài trợ từ doanh nghiệp.

Một số đơn vị còn mời nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia ban giám khảo nhằm tạo dựng “vỏ bọc” uy tín, qua đó trục lợi bất chính.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các sự kiện văn hóa, đặc biệt là văn bản chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh, thành phố trước khi đăng ký tham gia, tài trợ hoặc hợp tác thương mại.

Người dân cũng cần cảnh giác trước các yêu cầu đóng phí cao bất thường, lời mời gọi “mua danh hiệu”, “mua giải thưởng” hoặc ép ký kết hợp đồng tài trợ lớn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo hoặc tổ chức sự kiện văn hóa trái phép, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành về văn hóa để ngăn chặn, xử lý.