Thông tin về sà lan tông hỏng cầu Ghềnh ở Đồng Nai
(Dân trí) - Sà lan đâm hỏng cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai đang trên đường đến Vũng Tàu để nhận hàng. Phương tiện có kích thước khá lớn so với các tàu thủy thường qua lại khu vực.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có báo cáo về vụ sà lan va chạm gây hư hỏng cầu Ghềnh (cầu đường sắt) tại tỉnh Đồng Nai vào sáng 6/3.
Qua xác minh, sà lan trong vụ việc có tên Thành Đạt 86, trọng tải 3.339 tấn, chiều dài 75,66m, rộng 13,8m và mớn nước 4,83m. Đây là dòng sà lan cỡ lớn so với các loại trung bình 500-1.000 tấn chạy trên sông.
Sà lan này có biển số đăng ký ở Ninh Bình, do đại diện tại Đồng Nai quản lý và còn thời hạn đăng kiểm đến ngày 16/10. Người điều khiển sà lan là ông Phạm Thanh Bình.
Trước thời điểm xảy ra sự cố, sà lan rời cảng Hùng Tài (Đồng Nai) và chạy không hàng trên sông Đồng Nai, dự kiến di chuyển đến Vũng Tàu (TPHCM) để nhận hàng.
Khi phương tiện đi qua khu vực cầu Ghềnh thì xảy ra va chạm với cầu, làm hư hỏng một số thanh giằng dưới khoang thông thuyền của công trình.
Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức bơm nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để di dời sà lan ra khỏi khu vực cầu Ghềnh. Phương tiện được neo đậu tại khu vực an toàn sau sự cố, không gây cản trở giao thông thủy.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý sự cố theo quy định.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác định nguyên nhân vụ va chạm và đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với kết cấu cầu cũng như giao thông đường sắt qua khu vực.
Theo báo cáo, khoảng 10h10 ngày 6/3, một sà lan đã va vào dàn thép của cầu Ghềnh - cây cầu đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cú va chạm làm biến dạng một số cấu kiện dầm, đồng thời khiến một người đi xe máy trên cầu bị thương nhẹ.
Do cầu bị hư hỏng, hoạt động chạy tàu Bắc - Nam qua khu vực phải tạm dừng để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Đến 13h cùng ngày, tàu SE22 đang dừng tại ga Dĩ An (xuất phát từ TPHCM) được điều hướng chạy về ga Sài Gòn để trả vé cho hành khách. Đồng thời, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giải thể các đoàn tàu SE22, SE10 và TN4.