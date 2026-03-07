Thông tin về sà lan tông hỏng cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có báo cáo về vụ sà lan va chạm gây hư hỏng cầu Ghềnh (cầu đường sắt) tại tỉnh Đồng Nai vào sáng 6/3.

Qua xác minh, sà lan trong vụ việc có tên Thành Đạt 86, trọng tải 3.339 tấn, chiều dài 75,66m, rộng 13,8m và mớn nước 4,83m. Đây là dòng sà lan cỡ lớn so với các loại trung bình 500-1.000 tấn chạy trên sông.

Dầm cầu Ghềnh bị biến dạng sau cú đâm của tàu Thành Đạt 86 (Ảnh: Cục HH&ĐT).

Sà lan này có biển số đăng ký ở Ninh Bình, do đại diện tại Đồng Nai quản lý và còn thời hạn đăng kiểm đến ngày 16/10. Người điều khiển sà lan là ông Phạm Thanh Bình.

Trước thời điểm xảy ra sự cố, sà lan rời cảng Hùng Tài (Đồng Nai) và chạy không hàng trên sông Đồng Nai, dự kiến di chuyển đến Vũng Tàu (TPHCM) để nhận hàng.

Khi phương tiện đi qua khu vực cầu Ghềnh thì xảy ra va chạm với cầu, làm hư hỏng một số thanh giằng dưới khoang thông thuyền của công trình.

Sà lan va chạm với cầu Ghềnh (Ảnh: Phước Tuần).

Đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức bơm nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để di dời sà lan ra khỏi khu vực cầu Ghềnh. Phương tiện được neo đậu tại khu vực an toàn sau sự cố, không gây cản trở giao thông thủy.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý sự cố theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác định nguyên nhân vụ va chạm và đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với kết cấu cầu cũng như giao thông đường sắt qua khu vực.