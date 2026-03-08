Cầu Ghềnh bị sà lan tông: Dự kiến 15-20 ngày khôi phục chạy tàu

Ngày 8/3, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau khi kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của cầu Ghềnh , các đơn vị liên quan đã đưa ra phương án phải thay thế để đảm bảo an toàn chạy tàu lâu dài. Ngoài lắp mới nhịp cầu để thay, nhà chức trách sẽ khẩn trương gia cố, khắc phục tạm để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, hiện có hai phương án được đề xuất triển khai song song. Cụ thể, thời điểm này, các đơn vị sẽ gia cố và khắc phục tạm thời để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực cầu Ghềnh, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thời gian sửa chữa để khôi phục chạy tàu tạm thời dự kiến khoảng 15-20 ngày.

Vụ va chạm sà lan làm biến dạng cong vênh phần kết cấu chịu lực bên dưới mặt cầu Ghềnh (Ảnh: Phước Tuần).

Song song với việc khắc phục tạm thời, một nhịp cầu mới sẽ được sản xuất để thay thế nhịp bị hư hỏng. Thời gian đúc nhịp cầu thường khoảng 2 tháng. Sau khi hoàn thành, ngành đường sắt sẽ lắp đặt và thay thế nhịp cầu cũ. Các phương án đang được trình để cấp có thẩm quyền quyết định.

Dự kiến, sáng 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cùng đoàn công tác của Bộ sẽ kiểm tra trực tiếp hiện trường và làm việc với các cơ quan liên quan về khắc phục vụ tai nạn sà lan va chạm vào cầu Ghềnh ngày 6/3.

Đường ray qua cầu Ghềnh bị xô lệch (Ảnh: Phước Tuần).

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lúc 10h17 ngày 6/3, tại cầu Ghềnh đã xảy ra vụ tai nạn do sà lan mang số hiệu NB-8437 va vào nhịp số 2 khoang 5 của cầu.

Vụ va chạm làm biến dạng cong vênh mạ hạ (phần kết cấu chịu lực bên dưới mặt cầu), bản nút, làm đứt bu lông cường độ cao, bu lông gối cầu, gây xê dịch hệ dầm (dầm dọc, dầm ngang, giằng gió...), gối cầu khoảng 25mm, lệch phương hướng đường ray trên cầu khoảng 320mm. Vụ tai nạn làm 1 người đi xe máy trên cầu bị thương.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Mới đây, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy khẩn trương làm rõ nguyên nhân tai nạn; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 15/3.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai ngay các biện pháp sửa chữa khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn công trình, qua đó khôi phục giao thông đường sắt qua cầu trong thời gian sớm nhất.

Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai là công trình cầu đường sắt cấp I, tổng chiều dài cầu 239,2m, gồm 3 nhịp giàn thép mạ cong, chiều dài mỗi nhịp 76,2m. Cầu được xây dựng mới năm 2016, thay thế cầu cũ từng bị sà lan đâm sập.