Chủ đầu tư hồ chứa bị vỡ ở Lâm Đồng lên tiếng nhận trách nhiệm

Nhiều ngày sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi ở xã Tuy Phong, Lâm Đồng, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú tại TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú nhìn nhận trách nhiệm sau sự cố.

Theo ông Tính, khu vực trang trại của ông có khoảng 5 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 900.000m3. Riêng hồ bị sự cố có dung tích thiết kế khoảng 400.000-450.000m3, tổng diện tích khoảng 15ha, độ sâu trung bình khoảng 2,5-3m. Dung tích hồ chứa 450.000m3, nằm dưới ngưỡng phải xin phép xây dựng theo quy định (500.000m3).

Đá từ trên cao bị nước xô xuống hạ du, vùi lấp vườn tược của người dân (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Tính cho rằng, việc thiết kế ao hồ của đơn vị là đúng và dự án công ty đã được các đoàn công tác địa phương thanh tra tiến độ. Ông Tính cũng có báo cáo mỗi 6 tháng về tiến độ dự án.

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, cho biết, ngày 1/11, khi xuất hiện mưa lớn nhiều giờ, ông đã cùng các công nhân đắp thêm đất, gia cố bờ hồ. Đến 17h cùng ngày, ông cho người báo cáo chính quyền địa phương để gọi người dân di dời; tuy nhiên, đến 20h cùng ngày, hồ bị vỡ, nước tràn xuống dưới gây thiệt hại về người và tài sản.

Về trách nhiệm sau sự cố, ông Trần Quang Tính cho biết, ông đang làm việc với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan sẽ có đánh giá cụ thể. Chủ công trình khẳng định không trốn tránh trách nhiệm trong sự cố.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa trên núi (Ảnh: Minh Hậu).

“Vụ vỡ hồ, dù gì nữa thì cũng có trách nhiệm của mình cộng hưởng với nước mưa lớn. Đây là thiên tai bất khả kháng đối với công ty, nhưng mà mình vẫn thấy trách nhiệm”, ông Trần Quang Tính nói.

Đối với sự cố nước từ hồ chứa trong dự án đổ xuống vùng sản xuất người dân xã Tuy Phong vào tháng 10, ông Tính cho biết sự cố lần đó cũng do thiên tai và ông đã chấp nhận bỏ ra 700 triệu đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo ông Trần Quang Tính, khu dự án trên núi có diện tích 346ha, có giấy phép theo quy định và được công ty xây dựng để nuôi cá, gà, trồng rau củ quả theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Khu vực dự án được duyệt chủ trương đầu tư năm 2017, đến năm 2019 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Công ty sau đó xây dựng tuyến đường 6km từ chân lên đỉnh núi để thực hiện dự án.

Như Dân trí thông tin, khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bị vỡ, nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tuy Phong. Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.

Cát từ vụ vỡ hồ chứa tràn lấp đất nông nghiệp của người dân (Ảnh: Minh Hậu).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5-6m, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Tuy Phong phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu trang trại của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, gồm một hồ có diện tích 18,4ha (chiều dài đoạn vỡ 48m) và một hồ nhỏ 4,1ha (chiều dài đoạn vỡ 37m). Sự cố khiến hàng trăm nghìn m3 nước từ trên núi đổ xuống, gây ngập sâu vùng hạ lưu các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và Thôn 2 Phong Phú (xã Tuy Phong).

Hiện, UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống ao hồ trong khu vực.

Trước đó, trong cuộc làm việc với các đơn vị liên quan vào ngày 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.