Hà Nội lên tiếng về thông tin di dời 860.000 dân khỏi nội đô

Sáng 19/3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tại hội nghị, liên quan đến thông tin về việc "Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân khỏi khu vực nội đô", ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đã cải chỉnh nội dung này và khẳng định đây thông tin này là không chính xác.

Theo ông Kỳ Anh, thời gian vừa qua có nhiều phương tiện thông tin đưa tin Hà Nội sẽ di dời dân số trong khu vực nội đô và có nhiều số liệu thống kê tưởng chừng như rất rõ, ví dụ như nêu cứng sẽ di dời đối với 860.000 dân trong khu vực nội đô.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết chưa một lần nào cơ quan chức năng thành phố thông báo số liệu này và đấy là số liệu không chính xác.

Ông Kỳ Anh nhấn mạnh việc tái cấu trúc tới đây được rà soát trên cơ sở kế thừa lại những nội dung đã nghiên cứu, ví dụ như Quyết định số 1668/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn năm 2065, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

"Đấy là những nội dung cơ bản mà chúng tôi sẽ phải kế thừa. Trong công cuộc tái thiết này sẽ phải xem xét kế thừa đến mức độ nào, có khu vực có thể giải tỏa trắng để giải quyết vấn đề về mặt tổ chức không gian, vấn đề về mặt định hướng quy hoạch, vấn đề về mặt đất dự trữ..., nhưng không có nghĩa là sẽ di dời trắng toàn bộ dân cư hiện có trong các khu vực", ông Kỳ Anh khẳng định.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho biết số liệu 860.000 cơ quan chức năng từng đề cập nhưng đó là số liệu đưa ra để xác lập một cơ sở cho bài toán kinh tế định hướng cho Hà Nội chứ không phải thống kê dân số sắp tới phải di dời khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Theo tài liệu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, dự báo dân số của Hà Nội năm 2025 là 9,05 triệu người, năm 2030 là 11,5-12 triệu người, năm 2035 là 12-14 triệu người, năm 2045 là 15-16 triệu người, năm 2065 là 17-19 triệu người, sau năm 2065 cơ bản giữ và đảm bảo quy mô dân số dưới 20 triệu người.

Về nhà ở, Hà Nội định hướng ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích, phần dôi dư phát triển nhà ở thương mại để cân đối tài chính cho nhà đầu tư.

Hà Nội cũng định hướng khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm... thông qua cơ chế hỗ trợ hấp dẫn (hệ số đền bù k = 1-2 lần).

Về giải pháp quy hoạch, Hà Nội định hướng hạ tầng kỹ thuật đi trước một bước, tái cấu trúc đô thị dựa trên nền tảng quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng khung hiện đại.

Thành phố định hướng quy hoạch giao thông đa tầng. Thành phố quy hoạch mở rộng mặt cắt đường theo lộ giới quy hoạch, kết hợp phát triển không gian giao thông ngầm, đường nổi và đường trên cao để tối ưu hóa khả năng lưu thông.

Về tái cấu trúc dân cư, Hà Nội định hướng thực hiện chủ trương giãn dân để giảm tải áp lực cho nội đô.

Cùng với đó, thành phố định hướng người dân thuộc diện giải tỏa, di dời một phần được bố trí tái định cư tại chỗ, một phần tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng (Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc...) được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích (trường học, bệnh viện, công viên), đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Hà Nội định hướng tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị...