Khu chợ tạm tồn tại hàng chục năm ở Hà Nội bị giải tỏa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6/2027, thành phố sẽ hoàn thành giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 20/3, UBND phường Định Công, phối hợp với UBND phường Khương Đình, Công an phường Định Công lập các tổ công tác làm nhiệm vụ giải tỏa khu vực chợ tạm ở ngõ 66 và ngõ 64 Kim Giang.

Trực tiếp chỉ đạo công tác giải tỏa khu vực chợ tạm, ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, khu vực chợ tạm này đã có từ cách đây vài chục năm với khoảng 290 tiểu thương từ khắp các xã, phường và cả khu vực ngoại thành Hà Nội tới đây buôn bán.

Theo ông Phong, khu vực chợ tạm hoạt động gây nhếch nhác và thải lượng lớn rác thải từ chợ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Trong ảnh là khu vực cuối chợ tạm ngõ 66 Kim Giang, sau khi được giải tỏa sẽ thông thẳng ra đường Nguyễn Xiển (đoạn nút giao Nguyễn Xiển - Phạm Tu), giải tỏa áp lực giao thông khu vực các ngõ 66 và 64 Kim Giang.

Trong sáng nay, nhiều máy múc, máy cẩu được huy động để phá dỡ các nhà tạm, khu chợ tạm ở ngõ 66 Kim Giang.

Là một tiểu thương buôn bán lâu năm tại khu chợ tạm trong ngõ 66 Kim Giang, anh Nguyễn Văn Núi (35 tuổi, trú tại phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) cùng vợ đang hối hả dọn đồ đạc, hàng hóa thực phẩm sau khi khu chợ tạm bị phá dỡ.

"Dù khá tiếc khi khu chợ tạm bị phá bỏ, tuy nhiên tôi cũng đồng tình với việc làm của lực lượng chức năng. Tôi mong chính quyền sớm bố trí khu vực buôn bán mới tại các khu chợ cho bà con tiểu thương chúng tôi sớm ổn định", anh chia sẻ.

Lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, trước khi tiến hành dỡ bỏ khu chợ tạm, chính quyền đã thông báo cho người dân biết thông tin cách đây khoảng 1 tháng để các tiểu thương chuẩn bị.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng bố trí khoảng 250 gian hàng tại 4 điểm chợ dân sinh (chợ Đại Từ, chợ Kim Lũ thuộc phường Định Công; chợ Kim Giang và chợ Khương Đình của phường Khương Đình) có giấy phép hoạt động, để bà con tiểu thương ổn định được công việc.

Quá trình phá dỡ chợ tạm, lực lượng chức năng đặt rào chắn, căng dây tạo thành lối đi nhỏ để người dân có thể di chuyển ra vào khu vực ngõ 66 Kim Giang.

Cũng trong sáng nay, một tổ công tác thuộc Công an phường Định Công cũng sử dụng ô tô chuyển dụng để tuần tra, xử lý tình trạng đỗ xe sai quy định trước khu vực Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ và khu vực trước tòa nhà CT11.

Cảnh sát tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trước tòa nhà CT12B Kim Văn Kim Lũ.

Cảnh sát cho biết, mặc dù liên tục ra quân, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, tuy nhiên do ý thức người dân chưa cao nên tình trạng này vẫn xuất hiện. Thời gian tới, Công an phường Định Công phối hợp với các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Khu vực chợ tạm ngõ 66 Kim Giang (đường chỉ đỏ) (Ảnh: Google Earth).