Người đi xe đạp ở Hà Nội "choáng" khi bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 18/3, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Bạch Mai - Thanh Nhàn (phường Bạch Mai, TP Hà Nội).

Theo cảnh sát, trong khung giờ buổi trưa, nhiều người sau khi ăn uống, sử dụng rượu bia đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nguy cơ gây tai nạn, vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong ảnh là loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn tại chốt CSGT chiều 18/3.

Tổ công tác cũng kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp đàn ông trung niên không đội mũ bảo hiểm và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xử lý cả các trường hợp người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn.

Đơn cử, lúc 13h30, tổ công tác phát hiện ông N.X.H. (SN 1957, ở Hà Nội) điều khiển xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,235mg/lít khí thở.

Tại chốt CSGT, ông H. cho biết buổi trưa cùng ngày ông có uống một lon bia. Người đàn ông tỏ ra khá bất ngờ khi bị CSGT xử phạt vì vốn nghĩ CSGT không kiểm tra nồng độ cồn với người đi xe đạp.

"Tôi không ngờ các đồng chí cảnh sát cũng phạt cả người đi xe đạp, biết thế nay tôi bắt xe ôm đi về cho an toàn", ông H. nói. Ông bị CSGT lập biên bản xử phạt 150.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông T.M.H. (SN 1950, ở Hà Nội) điều khiển xe đạp và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,026mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông H. khẳng định không hề uống bia rượu. Tuy nhiên sau khoảng 15 phút làm việc, người đàn ông này đã thừa nhận vi phạm và ký vào biên bản xử phạt.

Tổ công tác sau đó tiếp tục phát hiện anh M.V.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế trên vi phạm ở mức 0,341mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, sau khi bị CSGT lập biên bản, tài xế này đã bỏ đi, rời khỏi chốt kiểm tra của lực lượng chức năng và định bỏ xe. Tuy nhiên sau khoảng 10 phút, nam tài xế này đã quay lại chốt CSGT và chấp nhận việc xử phạt của cơ quan chức năng.

Với vi phạm trên, anh K. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Nguyễn Hồng Thanh, tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong chiều 18/3, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp là người điều khiển xe đạp vi phạm.

Theo Trung tá Thanh, đối với các trường hợp vi phạm nhưng cố tình chây ì, tỏ thái độ không hợp tác, tổ công tác sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để yêu cầu người vi phạm chấp hành.