Lái xe tải bị gọi là "chim mồi" trên cao tốc bị phạt 23 triệu đồng

Chiều 19/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh B.Q.N. (SN 1992, quê Cao Bằng) do có hành vi điều khiển ô tô tải chạy chậm và biển số xe bị che mờ chữ và số, khi lưu thông trên đường cao tốc.

Hình ảnh chiếc xe tải bị gọi là "chim mồi" trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, tài xế N. sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, từ thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội TikTok về một chiếc xe tải biển số 37H-058.xx có hành vi chạy chậm, biển số xe bị che mờ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ảnh hưởng đến các phương tiện khác, Đội 1 đã vào cuộc xác minh và xử lý.

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng tài xế này là "chim mồi", cố tình chạy xe với tốc độ 15km/h, di chuyển bất thường khiến các xe khác phải vất vả tránh né, từ đó dẫn tới vi phạm giao thông.

Qua xác minh, cảnh sát xác định tài xế ô tô tải nêu trên là anh N.. Tại cơ quan công an, nam tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do là đang phục vụ thi công nâng cấp đường cao tốc.

Cục CSGT cho biết, nếu có hiện tượng được cho là “chim mồi”, Cục CSGT rất mong người dân cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539, hoặc ứng dụng VNeTraffic để lực lượng chức năng xác minh, xử lý.