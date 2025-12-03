Phó Thủ tướng dự lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” ở Lâm Đồng

Ngày 3/12, tại xã D’ran, Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 4 hộ gia đình bị ảnh hưởng, sụp đổ do thiên tai.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, 4 hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới lần này là những hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở trong đợt lũ lịch sử hôm 19/11 vừa qua.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đại diện các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Phong).

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên tinh thần, trao tặng 10 phần quà đến các hộ dân xã D’ran bị thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, địa phương sẽ huy động lực lượng, hỗ trợ bà con trong quá trình xây dựng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, đơn vị thi công nâng cao trách nhiệm, cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hôm 2/12, địa phương khởi công, xây dựng nhà cho 3 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập. Như vậy, đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công xây dựng 7 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi động "Chiến dịch Quang Trung" ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Phong).

Được biết, trong tháng 10 và 11 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lũ làm 23 căn nhà của người dân bị đổ sập hoặc bị nước cuốn trôi, phải xây mới; 206 căn nhà bị hư hỏng cần phải sửa chữa.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/trường hợp đối với hộ gia đình bị thiệt hại, phải xây mới nhà cửa; hỗ trợ 20-40 triệu đồng/trường hợp đối với gia đình có nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa.

Tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, sụp đổ do thiên tai trước ngày 15/1/2026.