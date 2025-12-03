Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất

Ngày 3/12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ vừa qua làm địa phương thiệt hại nặng về người và tài sản. Trong đó 5 người chết, 1 người bị thương; 23 căn nhà của người dân bị sập, bị lũ cuốn trôi; 206 căn nhà thiệt hại một phần; hơn 4.570ha cây trồng bị hư hại; 18.600 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Văn Phong).

Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 33 điểm sạt lở, trong đó nhiều điểm sạt gây hư hỏng hạ tầng tại các tuyến giao thông huyết mạch của địa phương. Thiệt hại ước tính do mưa lũ gây nên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 1.055 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, nhiều tuyến giao thông trọng điểm bị sạt lở đã và đang được khôi phục. Trong đó, đèo Prenn trên quốc lộ 20 đã thông xe vào ngày 25/11; đèo Mimosa trên quốc lộ 20 hoàn thành mở đường tạm, thông xe ngày 30/11; đèo D’ran tuyến quốc lộ 20 đang được dọn dẹp đất đá, chuẩn bị thông xe.

Đối với nguồn kinh phí 500 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ, địa phương đã cấp phát 97/500 tỷ đồng cho 30 xã, phường bị thiệt hại; còn lại 403 tỷ đồng sẽ thực hiện phân bổ và giải ngân trực tiếp đến người dân và các địa phương bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng dự lễ khởi động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Phong).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong phòng, chống, khắc phục bão lũ. Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc quyết liệt để khắc phục hậu quả thiên tai, các tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở từng bước được xử lý, thông tuyến.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng, vấn đề lớn nhất hiện nay của tỉnh Lâm Đồng là hỗ trợ người dân xây dựng, sửa sang nhà cửa để bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào cuộc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ để người dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm có nhà mới; hoàn tất việc sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân trong tháng 12; đối với công trình nhà ở xây mới hoàn thành trước 15/1/2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đời sống người dân, không để người dân đói, khát, thiếu thuốc men; đảm bảo việc học hành cho học sinh, không để các em thiếu quần áo, sách vở. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng rà soát, tham mưu, đề xuất Trung ương hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ để người dân sớm khôi phục sản xuất.