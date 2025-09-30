Ông Phan Đình Trạc: Đồng Nai có cơ hội bứt phá thành trung tâm logistics

Sáng 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tham dự phát biểu và chỉ đạo đại hội.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công Nghĩa).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2020-2025. Dù đối mặt nhiều khó khăn, với tinh thần trách nhiệm, hai địa phương Đồng Nai và Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu toàn diện, 60/70 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao, các khu công nghiệp dẫn đầu cả nước về quy mô, số lượng.

Tuy nhiên, đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra hạn chế như: tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng tiềm năng, vẫn còn xảy ra nhiều sai phạm. Trong nhiệm kỳ tới, Đồng Nai cần phân tích, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp xây dựng tỉnh phát triển xanh, bền vững; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đội ngũ cán bộ phải có tâm, có tầm, nói đi đôi với làm, đổi mới, sáng tạo.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước. Song đây cũng là thách thức lớn, đòi hỏi Đảng bộ phải có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng lãng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại hội (Ảnh: Công Nghĩa).

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Đảng bộ Đồng Nai cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đây là nhiệm vụ then chốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình hệ thống chính trị hai cấp ở địa phương vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng bộ Đồng Nai phải quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển. Qua đó, Đồng Nai phải biến khó khăn, thách thức thành động lực, biến tiềm năng, lợi thế, khát vọng thành những đột phá trong phát triển; phải quyết tâm vượt lên, dẫn trước và đi đầu.

Để đạt được mục tiêu, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng, tỉnh Đồng Nai phải khẩn trương hoàn thành, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với không gian và cơ hội phát triển mới. Tỉnh cần đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Toàn cảnh cảng Phước An của Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai cần huy động tối đa các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng, đồng bộ, kết nối liên kết vùng.

Từ đó Đồng Nai sẽ mở ra không gian phát triển mới, khai thác tối đa tác động lan tỏa từ sân bay Long Thành để trở thành trung tâm kết nối đa vùng, trung tâm logistics, cửa ngõ trung chuyển phía Nam.

Ông Phan Đình Trạc cũng đề cập đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nghề; thu hút, trọng dụng nhân tài. Đồng Nai cần làm tốt công tác dân vận, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, an ninh quốc phòng.