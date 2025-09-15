Cấm xe khách vào làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ hôm nay (15/9), đơn vị này triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo đó, cảnh sát sẽ bắt đầu cấm xe khách đi vào làn 1 trên cao tốc.

Hình ảnh một chiếc xe khách (màu đỏ) đi vào làn 1 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột “H” báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

C08 cho hay, đơn vị này cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện lưu thông trên 2 tuyến cao tốc để xác định tốc độ của xe chạy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Trước đó, bắt đầu từ 0h ngày 9/9, cảnh sát đã thực hiện việc xử phạt các tài xế xe tải đi vào làn 1 của 2 tuyến cao tốc nêu trên.