Đà Nẵng tăng tốc “Chiến dịch Quang Trung” xây lại nhà cho người dân vùng lũ

Ngày 5/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai vừa qua.

Tính đến ngày 3/12, toàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 122 nhà bị thiệt hại trên 70%, 75 nhà thiệt hại từ 50-70% và 249 nhà thiệt hại 30-50%.

Nhà ông Trần Văn Hán (thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) bị sập gần như hoàn toàn do trận lũ cuối tháng 10 (Ảnh: UBND xã Trà Tân).

Tại cuộc họp, các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, đã báo cáo về những khó khăn thực tế, trong đó nổi bật là việc xác định địa điểm bố trí nơi ở mới và xây dựng khu tái định cư cho người dân. Tình trạng sạt lở đường sá tại một số địa bàn cũng là rào cản lớn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Các xã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sớm bố trí nhân sự để khảo sát, tư vấn, hướng dẫn địa phương về địa điểm tái định cư, trình tự, thủ tục triển khai đảm bảo theo quy định.

Ngôi nhà của bà Phan Thị Mãng (71 tuổi, ở xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) bị sập hoàn toàn do mưa lũ cuối tháng 10 (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã quán triệt tinh thần triển khai "Chiến dịch Quang Trung" theo công điện ngày 30/11 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12. Đối với việc xây dựng lại nhà và tái định cư cho các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, thời hạn hoàn thành chậm nhất là trước ngày 31/1/2026.

Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc chọn mặt bằng, địa điểm an toàn để bố trí nơi ở mới cho người dân chậm nhất đến thứ sáu tuần sau (12/12).

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát thực tế, hỗ trợ, hướng dẫn trình tự thủ tục để các địa phương triển khai các địa điểm tái định cư, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Tài chính được giao nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố cũng thống nhất với đề xuất của Công an thành phố về việc linh hoạt bố trí nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ ở khu vực miền núi, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Các xã được yêu cầu tiếp tục khảo sát, lựa chọn địa điểm tái định cư phù hợp, và báo cáo ngay về Sở Nông nghiệp và Môi trường nếu chưa có vị trí.

Ông Phạm Đức Ấn cũng đề nghị các xã bám sát địa bàn, nắm tình hình từng hộ, kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền để người dân nhận thức trách nhiệm, kêu gọi sự chung tay tại địa bàn dân cư, đồng hành cùng nhà nước thực hiện di dời, tái định cư, ổn định xây dựng nhà ở.

“Tinh thần chung “Chiến dịch Quang Trung” là phải làm ngay. Các sở, ngành, địa phương vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao độ, có giải pháp sáng tạo, đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.