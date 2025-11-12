Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành chậm giải phóng mặt bằng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Dự án được xác định là công trình xây dựng khẩn cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026, đóng vai trò huyết mạch kết nối TPHCM với sân bay Long Thành và các tỉnh lân cận.

Công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Bộ Xây dựng đánh giá nhu cầu sử dụng đất của dự án chỉ khoảng 11,99ha (7,85ha phía TPHCM và 4,14 ha ở Đồng Nai), nhưng công tác giải phóng mặt bằng hiện vẫn chậm.

Đến nay, khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới dừng ở bước bàn giao mốc, chưa triển khai thực địa. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn đang trong quá trình thống nhất phương án.

Để đáp ứng tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu VEC phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong năm nay.

Về tổ chức thi công, VEC phải tiếp tục duy trì tiến độ, tăng cường máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đường gantt của dự án, đặc biệt là hạng mục mở rộng cầu Long Thành. Phần cầu mở rộng phải hợp long vào tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 3/2027.

Nhà thầu đang thi công cây cầu mới chạy song song với cầu Long Thành trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Song song đó, VEC cần chỉ đạo các nhà thầu huy động nguồn cát, đất đắp, đá xây dựng... và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc đảm bảo nguồn cung vật liệu. Công tác an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường phải được đảm bảo trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác.

VEC chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ, đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thi công.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hoạt động thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành phía TPHCM đang gặp nhiều khó khăn hơn ở Đồng Nai, do địa phương chậm bàn giao mặt bằng. Nhà thầu đã tập kết máy móc về công trường, nhưng phải thi công cầm chừng vì mặt bằng chật hẹp.