Nước lũ đổ về cuồn cuộn, hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp

Chiều 26/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm giao thông tê liệt và nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trên tuyến đường ĐH1, đoạn qua thôn 4, xã Trà Leng, đất đá sạt lở khoảng 1.500m3, gây tắc nghẽn hoàn toàn. Tuyến Đ1K8, một trong hai tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã này cũng bị sạt lở nhiều đoạn, không thể lưu thông.

Nước lũ chảy xiết tại sông nước Biêu, thôn 4, xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Tại khu dân cư Đèn Pin, thuộc thôn 3, xã Trà Leng, đất đá tràn xuống đường khiến xe máy không thể qua lại.

Mực nước sông Leng dâng cao, chảy xiết, đe dọa sạt lở khu vực bờ kè Trường Tiểu học Trà Leng 2 và Taluy dương đầu cầu Trà Dơn. Khu thể thao xã cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng.

Các thôn xa trung tâm xã Trà Leng đều không có sóng điện thoại, việc đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa, khiến công tác nắm bắt thông tin, liên lạc với người dân gặp nhiều trở ngại.

Nhà một hộ dân tại xã Trà Tập bị đất đá sạt lở tràn vào nhà (Ảnh: A Núi).

Đến trưa 26/10, xã Trà Leng đã di dời 51 hộ với 163 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Chủ tịch UBND xã Trà Leeng cho biết, lực lượng chức năng sẽ ứng trực 24/24h, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ cao và theo dõi sát tình hình tại các thôn xa trung tâm.

Không chỉ Trà Leng, mưa lớn kéo dài những ngày qua còn gây ngập lụt, sạt lở cục bộ tại nhiều xã miền núi khác của Đà Nẵng như Trà My, Nam Trà My, Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc…

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa tại nơi có nguy cơ bị sạt lở (Ảnh: A Núi).

Theo lãnh đạo xã Trà My, mưa lớn khiến địa bàn xã xuất hiện 5 điểm có nguy cơ sạt lở. Chính quyền đã di dời 42 hộ với hơn 200 người dân ở các thôn Đồng Bàu, Tân Hiệp, Đàng Bộ và thôn 2 đến nơi an toàn.

Tại xã Phước Thành, mưa lớn khiến nhiều điểm như khu vực Đồi Chim (tuyến ĐH1.PS) và thôn 3 bị sạt lở, chia cắt.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trà Tập, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 10 hộ dân trên địa bàn xã bị sạt lở nặng do đất, đá từ trên đồi sạt xuống nhà. Nhiều tuyến giao thông thuộc địa phương này bị ngập nước, sạt lở chia cắt.