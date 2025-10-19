Đường độc đạo sụt lún, sạt lở, xã biên giới Đà Nẵng có nguy cơ bị cô lập

Tuyến đường ĐT606, huyết mạch nối liền các xã vùng cao của Đà Nẵng đang đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng sau những trận mưa lớn kéo dài. Đoạn đường tại km23+480, thuộc thôn Nal, xã Tây Giang, xuất hiện tình trạng sụt lún kéo dài hàng chục mét, đe dọa cô lập xã biên giới Hùng Sơn.

Chiều 19/10, ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, cho biết mưa lớn khiến mặt đường sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt dọc theo mương thoát nước phía taluy dương.

Mặt đường ĐT606 tại km23+480 bị sụt lún (Ảnh: Arất Blúi).

"Nếu có mưa lớn trong những ngày tới, có nguy cơ sụt lún cả dãy, cắt đứt đường, gây cô lập xã biên giới Hùng Sơn", ông Blúi cảnh báo.

Ông Huỳnh Lê Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết taluy âm tại vị trí sạt lở là vực sâu đã bị sạt lở nghiêm trọng, trong khi taluy dương cao khoảng 50m có dấu hiệu trượt cắt qua toàn bộ bề rộng nền đường.

Theo ông Tuấn, trên mái taluy dương còn có dấu vết nghi ngờ là mép cung trượt sâu vào khoảng 30m. Mặt đường trong đoạn sạt trượt đã sụt lún 18-30cm, với chiều dài đoạn bị ảnh hưởng lên tới 43m.

Tại vị trí mặt đường bị sụt lún, taluy âm bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Arất Blúi).

Ông Tuấn cũng cho biết, khu vực này không có đường tránh, do đó, nếu sạt trượt tiếp tục xảy ra và làm đứt đường, phương án khả thi nhất là đào lấn vào taluy dương để thông tuyến.

Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đã lắp đặt biển cảnh báo sạt trượt ở hai đầu đoạn đường bị ảnh hưởng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông.

Vết nứt chạy dọc theo mương thoát nước tại vị trí mặt đường bị sụt lún (Ảnh: Arất Blúi).

Mặc dù cơ quan chức năng đã có các biện pháp cảnh báo, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông vẫn hiện hữu do không thể lường trước thời điểm sạt trượt.

Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đề nghị UBND xã Tây Giang và Hùng Sơn hỗ trợ điều tiết giao thông, thông tin rộng rãi đến người dân để nâng cao cảnh giác.

ĐT606 là tuyến đường độc đạo, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối xã A Vương (tại ngã ba đường Hồ Chí Minh và ĐT606) với hai xã Tây Giang và Hùng Sơn.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, nhấn mạnh: "Đây là tuyến giao thông độc đạo đi vào xã biên giới Hùng Sơn, nếu đường bị đứt, gãy sẽ chia cắt hoàn toàn xã với bên ngoài".