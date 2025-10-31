Giáo viên vùng cao đi bộ hàng chục km, băng qua sạt lở đến trường

“Lần đầu tiên được nếm trải sự khắc nghiệt của mùa mưa ở vùng cao”, cô Nguyễn Thị Thạch Thảo (giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Liên, xã Sơn Tây Thượng) viết trên Facebook cá nhân.

Dòng trạng thái này được đăng tải cùng nhiều hình ảnh cô Thảo và đồng nghiệp đi bộ đến trường. Nhiều đoạn, các thầy cô phải xuyên rừng băng qua nơi núi lở. Hình ảnh này đã nhận được hàng trăm lượt tương tác của người dùng mạng xã hội.

Một điểm sạt lở lớn vùi lấp toàn bộ đường giao thông, giáo viên phải xuyên rừng để băng qua khu vực này (Ảnh: Thạch Thảo).

Cô Thảo nhận nhiệm vụ ở điểm trường vùng cao xã Sơn Tây Thượng từ năm 2024. Nhà cô ở xã Sơn Hà, cách trường khoảng 40km. Đợt mưa lớn cuối tháng 10 khiến đường bị chia cắt do sạt lở, cô giáo trẻ phải mất 3-4 giờ với phần lớn thời gian là đi bộ để đến trường.

Do mưa lớn, núi lở nhiều nơi nên chính quyền địa phương cho học sinh nghỉ học. Điểm trường cô Thảo đang giảng dạy có 127 học sinh bán trú. Cô và các đồng nghiệp phải cố gắng đến trường để quản lý, hỗ trợ các em học sinh.

“Nhà em ở xã Sơn Hà bị ngập trong nước lũ. Em tranh thủ dọn nhà xong là cùng các đồng nghiệp quay lại trường. Đường sạt lở phải đi bộ, mệt và nguy hiểm nhưng là giáo viên vùng cao phải cố gắng”, cô Thảo chia sẻ.

Cô Thảo và đồng nghiệp dìu nhau qua nơi núi lở (Ảnh: Thạch Thảo).

Tình trạng sạt lở phức tạp nhất xảy ra trên đoạn đường từ trung tâm xã Sơn Tây Thượng đến Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Liên. Đoạn đường dài 10km nhưng có đến 25 điểm sạt lở, giáo viên mất gần 2 giờ đi bộ băng qua khu vực này.

Theo ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng, trên địa bàn xã có 47 điểm sạt lở gây chia cắt nhiều tuyến đường. Chính quyền địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Hai ngày qua, xã đã huy động lực lượng xung kích trong đó có nhiều giáo viên của các điểm trường tham gia khắc phục các điểm sạt lở nhỏ. Đối với các điểm sạt lở lớn phải huy động phương tiện cơ giới mới có thể khắc phục để thông đường.

Nụ cười của giáo viên vùng cao khi vượt qua được sự khắc nghiệt của mưa lũ (Ảnh: Thạch Thảo).

“Tới mùa mưa là núi lở vùi lấp các tuyến đường khiến giáo viên, học sinh gặp nhiều khó khăn. Các thầy cô vừa quản lý số học sinh đang ở lại trường, vừa tham gia khắc phục sạt lở cùng lực lượng xung kích của xã”, ông Khuyến thông tin.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây lũ, sạt lở núi nên Sở đã có văn bản gửi các xã, phường, đặc khu về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

“Địa bàn rất rộng nên Sở không thể nắm hết tình hình thực tế tại từng địa phương. Do đó khi có lũ, sạt lở xảy ra lãnh đạo các xã, phường, đặc khu sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học”, ông Thái cho biết.