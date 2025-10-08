“Bão năm nay rất đặc biệt, đổ bộ vào miền Bắc thay vì miền Trung”

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra trong cuộc họp chiều 8/10 tại Thái Nguyên, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử (mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h ngày 8/10 là 29,90m - vượt báo động 3 2,9m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Mưa lũ gây ngập lụt tại nhiều xã, phường của tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thái Nguyên (Ảnh: Hải Nam).

Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại.

Cùng với đó, sạt lở và ngập úng xảy ra tại nhiều tuyến đường, cầu tràn; hơn 300 trạm biến áp bị thiệt hại, gây mất điện trên diện rộng; hơn 500 trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết tình hình bão năm nay rất đặc biệt. Theo quy luật, thời điểm này bão thường đổ bộ vào miền Trung nhưng thực tế bão số 11 lại vào miền Bắc, trong khi bão số 3 đầu mùa vào miền Trung.

Đến nay, bão số 11 đã làm tổng số 13 người chết và mất tích. Cũng trong đợt lũ này, lũ trên sông Cầu đã vượt mức lịch sử năm 2024 hơn 1,1m, đồng thời dự kiến lũ sông Thương cũng sẽ vượt mức lịch sử năm 1986.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp tại tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Theo Thủ tướng, trong quý III có tới 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão lớn liên tiếp và tháng 10 vẫn còn bão. Bão số 11 là "bão chồng bão, lũ chồng lũ", làm nhiều chỉ số vượt dự báo, thiết lập kỷ lục mới về lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân và tài sản.

Dự báo lũ rút chậm và còn gây những khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, Thủ tướng mong địa phương và nhân dân phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", giúp đỡ nhau, cùng vượt qua khó khăn. Trước mắt, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông cũng đồng thời chỉ đạo 9 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, trong đó có việc hỗ trợ, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất.

Mưa lớn gây ngập lụt sâu và diện rộng trên toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hải Nam).

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội… với tinh thần làm việc nào dứt việc đó.