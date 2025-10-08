Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuyến đường ở phường Quang Triều (Thái Nguyên) ngập sâu đến 2-3m (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Trong đó, Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng, theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.