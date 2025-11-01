Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, chi 200 tỷ đồng hỗ trợ dân

Trưa 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp đến người dân bị thiệt hại, khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu và y tế, giáo dục…, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã và đang vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho người dân kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Trần Nam Hưng (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống mưa bão tại xã Trà Tân (Ảnh: Nguyễn Hồng Lai).

“Ngay sau khi có số liệu thống kê thiệt hại (dự kiến trong ngày 1/11), UBND thành phố Đà Nẵng sẽ đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục trước mắt, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp lâu dài”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói.

Những công trình cần hỗ trợ kinh phí của Chính phủ để thành phố Đà Nẵng thực hiện các giải pháp lâu dài bền vững, từng bước thích nghi với thiên tai như chống sạt lở bờ biển Hội An; di dời, tái định cư nhân dân khu vực miền núi ở các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông miền núi…

Ngày 1/11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26/10 trên địa bàn.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông. Đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định triển khai dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí để Sở Xây dựng thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai.