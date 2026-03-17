Phó Chủ tịch Hà Nội làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (bìa trái) nhận quyết định (Ảnh: M.K.).

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá ông Nguyễn Mạnh Quyền có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là Tiến sĩ quản lý hành chính công. Ông được nhận xét có uy tín, bản lĩnh, năng lực trong quản lý nhà nước và có nhiều đóng góp cho Hà Nội.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho rằng Hưng Yên có nhiều tiềm năng phát triển, tương đồng với Hà Nội. Trên cương vị mới, ông Quyền được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tăng cường đoàn kết, khai thác hiệu quả lợi thế để phát triển địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách. Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn học hỏi, tận tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ đạt thêm nhiều thành tựu, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê xã Ứng Hòa, Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ), Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.