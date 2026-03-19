Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thể thông cả tuyến chỉ vì chờ một cầu vượt

Theo phương án UBND TPHCM trình Bộ Xây dựng, từ cuối tháng 3, phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành có thể rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đi về khu vực TP Bà Rịa cũ. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa cho người dân chạy xe đến cuối tuyến.

Xe cộ đi vào cao tốc từ nút giao Long Thành chỉ được lưu thông 27,7km, đến nút giao Hội Bài - Châu Pha phải rẽ sang quốc lộ 51. Đoạn từ nút giao Hội Bài - Châu Pha đến nút giao quốc lộ 56 (cuối tuyến) chưa được lưu thông.

Đối với chiều đường ngược lại (từ nút giao quốc lộ 56 đến nút giao Long Thành), phương tiện có thể lưu thông toàn tuyến dài 37,7km.

Chờ xây xong cầu vượt ngang

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, đoạn cao tốc từ nút giao Hội Bài - Châu Pha về Bà Rịa (cuối tuyến) dài khoảng 10km, đã hoàn thành toàn bộ phần tuyến chính.

Tuy nhiên, tại Km46, một cầu vượt ngang chưa hoàn thành, gây chia cắt đường đi của người dân. Trước việc bà con địa phương tụ tập phản đối, đơn vị thi công không thể đóng kín cao tốc, phải mở hàng rào ở một chiều đường cho xe cộ lưu thông.

Cầu vượt ngang tại Km46 chưa hoàn thành, khiến đoạn cao tốc từ nút giao Hội Bài - Châu Pha đến cuối tuyến chưa thể thông (Đồ họa: Ngọc Tân).

"Tại cuộc họp gần nhất, xã Châu Pha đã bàn giao mặt bằng bổ sung cho hạng mục cầu vượt Km46, dự kiến phối hợp thi công đến 30/4 là hoàn thành", đại diện chủ đầu tư nói và cho biết, sau ngày 30/4, hàng rào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đóng kín để thông xe đến cuối tuyến.

Trước đó, vào trưa 11/2, đơn vị thi công đóng hàng rào cao tốc để phục vụ kế hoạch thông xe tạm trong Tết Nguyên đán. Việc đóng đường khiến người dân các ấp Tân Trung, Tân Lễ B (xã Châu Pha) không kịp xoay xở, nhiều học sinh tan học bị mắc kẹt, không thể về nhà.

Tối cùng ngày, đông đảo người dân đã tập trung, đề nghị đơn vị thi công và chính quyền địa phương có hướng giải quyết. Ngay sau đó, một cuộc họp được tổ chức; các bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành cầu vượt tại vị trí này.

Cầu vượt ngang tại Km46 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thành, khiến người dân phản đối việc đóng kín hàng rào cao tốc (Ảnh: M.P.).

Theo người dân địa phương, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cắt mất đường ra vào một mỏ đá trên địa bàn. Phương tiện chở đá là xe tải lớn, không thể lưu thông qua hầm chui cao tốc. Do đó, việc hoàn thành cầu vượt tại Km46 là rất cấp thiết.

Cho phương tiện lưu thông hạn chế

Theo đại diện chủ đầu tư, trong giai đoạn đầu, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho ô tô con và xe khách dưới 29 chỗ lưu thông. Các phương tiện khác chưa được vào cao tốc do tuyến đường vẫn đang trong giai đoạn "thử nghiệm", "thông xe tạm".

Trong thời gian lưu thông tạm, chủ đầu tư chưa thu phí. Các trạm thu phí đang được xúc tiến đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Từ nay đến cuối tháng 3, đơn vị thi công sẽ hoàn tất nâng tĩnh không đường dây điện qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, trên tuyến vẫn còn một số vị trí đường dây điện vắt ngang, chưa đảm bảo tĩnh không để thông xe. Trong tháng 3, đơn vị thi công sẽ di dời, nâng chiều cao các đường dây này.

"Sau này, công trình được bàn giao cho đơn vị vận hành, các hạng mục thu phí, cứu hộ giao thông sẽ được hoàn thiện", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, TPHCM và Ban quản lý dự án 85 liên quan đến kế hoạch khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư dự án thành phần 2 và 3 khẩn trương làm việc với đơn vị liên quan (Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT…), hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, phương án tổ chức giao thông và báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước để đưa tuyến chính cao tốc vào khai thác trước ngày 31/3.