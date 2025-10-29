Ngày 29/10, UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh A.P. (SN 1994, trú tại thôn Làng Đung, xã Ngọc Linh) bị nước lũ cuốn trôi trên suối Đăk Mỹ qua địa bàn xã.

Khoảng 19h ngày 28/10, ông P. đi dọc suối Đăk Mỹ không may trượt chân, bị nước cuốn mất tích.

Suối Đăk Mỹ chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Ngọc Chí).

UBND xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 16h ngày 29/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Lãnh đạo xã Ngọc Linh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Ở một diễn biến khác, chiều 28/10, ông P.Q.T. (SN 1964, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh) điều khiển xe máy trên Tỉnh lộ 673, đoạn qua xã Ngọc Linh bị đất trên đồi sạt xuống, cuốn trôi nạn nhân cùng phương tiện.

Lãnh đạo xã Ngọc Linh thăm hỏi, động viên ông T. (Ảnh: Chí Anh).

Rất may người dân gần đó đã phát hiện và kịp thời giải cứu ông T. thoát khỏi lớp bùn đất vừa sạt lở.

Ông T. bị thương nên được mọi người đưa đến Trạm Y tế xã Ngọc Linh sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 điều trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết trên địa bàn xã mưa lớn đang tiếp diễn. Nước từ các khe suối đổ về mạnh khiến nhiều khu vực bị sạt lở, ngập cục bộ.

Theo ông Hòa, toàn bộ các tuyến đường liên thôn của xã đều xuất hiện tình trạng sạt lở, nhiều đoạn bị nứt gãy mặt bê tông. Hiện có 6 thôn gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng và Đăk Nai bị cô lập.

"Thôn Làng Mới có 26 hộ dân với hơn 130 nhân khẩu, sống ven bờ suối Đăk Mỹ có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa đến tính mạng nên xã đã huy động lực lượng di dời các mọi người đến nơi an toàn", ông Hòa nói.