Sạt lở cuốn trôi xe múc, vùi cả công nhân dưới bùn đất

Chiều 28/10, một công nhân điều khiển xe máy múc khắc phục sạt lở tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng, đã may mắn thoát nạn khi bất ngờ bị đất đá tiếp tục sụt xuống, cuốn trôi cả người và phương tiện.

Sự việc xảy ra khi anh L.V.T. (42 tuổi) đang làm nhiệm vụ, nhưng nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân, nạn nhân đã được giải cứu an toàn.

Nạn nhân bị vùi dưới bùn đất sạt lở, không thể tự di chuyển (Ảnh: A Núi).

Theo lãnh đạo UBND xã Trà Đốc, anh T. vẫn tỉnh táo nhưng bị thương ở tay, chân và vùng cổ. Ngay sau sự cố, chính quyền xã đã phong tỏa tạm thời khu vực sạt lở, cảnh báo người dân không qua lại và tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân.

Theo nội dung clip do người dân ghi lại cho thấy, anh T. bị vùi sâu dưới bùn đất, không thể tự di chuyển. Hai người dân đã nhanh chóng tiếp cận và giải cứu nạn nhân chỉ trong khoảng 13 giây, giúp anh T. thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Nạn nhân được sơ cứu tại Trạm Y tế xã Trà Đốc (Ảnh: A Núi).

Cũng trong chiều 28/10, tại thôn Trà Giáp, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, một vụ sạt lở khác đã xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn. Một phần quả đồi đã sạt xuống, kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá tràn lấp khu vực ven quốc lộ 40B.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người do người dân tại khu vực nguy hiểm đã được di dời từ trước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Trà Tân đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp khắc phục ban đầu để đảm bảo an toàn giao thông.