Cầu Câu Lâu ở Đà Nẵng có nguy cơ bị lũ cuốn trôi

Chiều 28/10, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho hay mưa lũ gây thiệt hại rất nặng về hạ tầng giao thông. Có 5 quốc lộ qua địa bàn thành phố Đà Nẵng bị tắc nghẽn do sạt lở.

Nước lũ dâng cao ở khu vực cầu Câu Lâu (Ảnh: Hoài Sơn).

Đường Hồ Chí Minh tắc nhiều điểm, nhất là đèo Lò Xo hiện không thể đi lại. Có 9 đường tỉnh bị sạt lở, ngập lụt. Các khu vực còn lại lưu thông khó khăn, lực lượng chức năng đang nỗ lực đảm bảo giao thông tạm thời. Riêng đường thủy nội địa đã ngưng hoạt động hoàn toàn.

Theo ông Nam, nước sông Thu Bồn chỉ còn cách đáy cầu Câu Lâu (cũ) nối xã Nam Phước và phường Điện Bàn khoảng 15cm, nguy cơ cầu bị cuốn trôi.

Ông lo ngại nếu nước từ thủy điện xả lũ sẽ có nguy cơ "thổi bay" cầu Câu Lâu. "Các thủy điện đều báo đang no nước và buộc phải xả lũ”, ông Nam thông tin.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các công trình hạ tầng giao thông.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Phạm Đức Ấn yêu cầu Sở Xây dựng cần khẩn trương tính toán mọi tình huống, trong đó có tình huống xấu nhất có thể xảy ra, để chủ động ứng phó.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị công bố khẩn cấp các tuyến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho người dân.