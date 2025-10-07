Hà Nội mưa đến bao giờ?

Trưa 7/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mưa lớn ở Hà Nội đang có xu hướng giảm dần. Từ chiều nay đến sáng mai, khu vực Hà Nội vẫn còn mưa nhưng không lớn như sáng sớm nay.

Dự báo nhiều địa phương ở Bắc Bộ như Thái Nguyên, Bắc Ninh trong hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h đêm qua đến 8h sáng nay cục bộ có nơi trên 250mm như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) trên 506mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 268mm, trạm Mễ Trì (Hà Nội) trên 255mm…

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong sáng nay (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; riêng khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Tại Hà Nội, Công ty thoát nước cho biết nhiều khu vực lượng mưa sáng nay đã vượt dự báo gây ngập úng nhiều nơi.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm, tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại TP Hà Nội:

Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu.

Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân.

Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn.

Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm.

Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…