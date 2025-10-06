"Lượng mưa ở Hà Nội ngày 30/9 bằng một nửa trận ngập lụt lịch sử năm 2008"

Quan điểm được ông Hoàng Đức Cường đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10.

Theo ông Cường, việc so sánh đợt ngập lụt lịch sử năm 2008 ở Hà Nội với trận ngập vừa qua rất khó khăn, bởi phải dựa trên nhiều tiêu chí mới đánh giá được chính xác.

Ông Hoàng Đức Cường thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

Tuy nhiên, theo đánh giá của cá nhân ông Cường và một số thông tin thu thập được thì cường độ, thời gian mưa, lượng mưa vừa qua còn kém năm 2008 ở nhiều phương diện khác nhau.

Cụ thể, vừa qua lượng mưa đo được ở Hà Nội trung bình khoảng 200mm, kéo dài chưa tới một ngày (từ đêm 29/9 tới ngày 30/9), sau đó vẫn có mưa nhưng mưa nhỏ.

Còn năm 2008 lượng mưa đo được ở quận Hà Đông (cũ) gần 800mm, đo được ở Láng khoảng 500mm và mưa kéo dài 5 ngày liền.

“Lượng mưa vừa qua ở Hà Nội kém một nửa so với trận ngập lụt lịch sử năm 2008”, ông Cường nhận định.

Trả lời thắc mắc của phóng viên Dân trí xung quanh việc phối hợp với các ngành, ví dụ như ngành giáo dục, nhằm đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời như cho học sinh nghỉ học đang gây tranh luận, ông Cường khẳng định cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra các bản tin dự báo, trong đó dự báo tác động và các khuyến cáo đi kèm.

“Đây là khuyến cáo, chứ không yêu cầu được. Khuyến cáo không thể chi tiết tới từng bộ, ngành. Diễn biến thiên tai đa số thời gian rất ngắn, nên bản tin dự báo nhấn mạnh đối tượng thiệt hại về con người, tài sản với đối tượng rộng. Các cơ quan sử dụng bản tin dự báo để đưa ra các quyết định thuộc phạm vi quản lý của mình”, ông Cường nói.

Một học sinh ở Hà Nội trở về nhà sau buổi học chiều 30/9 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh, trước khi thiên tai đổ bộ, Trung ương, các bộ ngành, địa phương đều tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra các chỉ đạo khác nhau để ứng phó.

Tại các cuộc họp luôn có thành viên của ngành khí tượng thủy văn để đưa ra thông tin về diễn biến mưa bão, ngập lụt. Trên cơ sở kết luận cuộc họp, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sẽ đưa ra quyết định phù hợp ứng phó với thiên tai, mưa bão, trong đó có cả việc có cho học sinh nghỉ học hay không.

Thông tin thêm, ông Cường nói ngày 30/9 vừa qua ở khu vực Hà Nội đã ghi nhận lượng mưa rất to, tại trạm Láng đo được lượng mưa 296mm; Hà Đông 261mm, thủy văn Hà Nội 202mm, trạm Thượng Cát 155mm.

“Trong vòng một tháng, cơn bão số 5 và cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra 2 đợt tổ hợp thiên tai nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm; tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi, có cả mưa lớn gây ngập lụt nặng ở Hà Nội”, ông Cường thông tin thêm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nói hôm 30/9 ông đang trên đường đi công tác về Hà Nội.

"Về Hà Nội chạy loanh quanh mất 9 tiếng. Nhiều người phải mất mười mấy tiếng mới về tới nhà", ông Tiến nhớ lại.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ, ông đã lắng nghe nhiều ý kiến của các chuyên gia về hạ tầng, tiêu thoát nước, trong đó nhận định hệ thống cống thoát nước ở Hà Nội yếu kém, nhiều dự án đầu tư không hiệu quả...