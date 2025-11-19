Giải cứu 11 người dân bị lũ cô lập khi đi làm rẫy

Ngày 19/11, Công an phường Ayun Pa và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã phối hợp giải cứu thành công 11 người dân bị nước lũ cô lập trong lúc đi làm rẫy.

Sáng cùng ngày, Công an phường Ayun Pa nhận được tin báo về việc nhiều người dân đang mắc kẹt giữa khu vực bãi bồi tại tổ 21, phường Ayun Pa. Trong số đó, một số người có sức khỏe yếu, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Lực lượng chức năng sử dụng ca nô tiếp cận hiện trường (Ảnh: Nguyễn Sang).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự và y tế đã nhanh chóng được huy động cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận vị trí người dân đang bị cô lập.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 người dân đang mắc kẹt và khẩn trương sử dụng phương tiện để đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách an toàn.

Được biết, trước đó, những người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán. Tuy nhiên, một số người vẫn nán lại để trông giữ tài sản, dẫn đến việc bị nước lũ dâng bất ngờ, cô lập.