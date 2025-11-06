Bão Kalmaegi đổ bộ đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai, mạnh cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h ngày 6/11, bão Kalmaegi (bão số 13) đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai với cường độ cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Lúc 19h, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai (Ảnh: NCHMF).

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, lúc 17h ngày 6/11, bão Kalmaegi (bão số 13) trên vùng biển Đắk Lắk - Gia Lai.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (150-166km/h), giật cấp 17. Như vậy, bão đã giảm 2 cấp so với thời điểm cực đại vào trưa nay (cấp 15 xuống cấp 13).

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 22h ngày 6/11, bão trên đất liền khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 10, giật cấp 12, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Ven biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió cấp 8-11, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa có gió cấp 6-8, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15 (trọng tâm là phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk).

Lực lượng quân đội kiểm tra phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng cho công tác ứng phó bão số 13 (Ảnh: Văn May).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chiều tối 6/11 đến ngày 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa 100–250mm, cục bộ trên 400mm.

Dự báo mưa lớn tập trung chính từ chiều tối 6/11 đến trưa 7/11. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu thế giảm.

Về lũ, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang lên lại và ở mức báo động 2, lũ trên sông Bồ dao động trên mức báo động 2, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1-2.

Dự báo tối 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi), sông Kôn (Gia Lai), sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3; các sông khác ở Trung Bộ ở mức báo động 1-2.