Trộm 48 thùng linh kiện 2,5 tỷ đồng, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Chiều 29/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ninh (SN 1998, trú tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, Phú Thọ) và Nguyễn Tất Tùng (SN 1998, thôn Phổ, xã Bình Nguyên) về hành vi Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, một công ty ở xã Bình Tuyền (Phú Thọ) phát hiện bị mất 48 thùng linh kiện điện tử, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Đến trưa 25/9, đại diện doanh nghiệp đến Đồn công an Khu công nghiệp Bá Thiện trình báo.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Đồn công an Khu công nghiệp Bá Thiện vào cuộc điều tra.

Công an đã làm rõ, Ninh làm công nhân tại kho của công ty này, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên rủ Tùng (lái xe của công ty) cùng thực hiện.

Chiều 19/9, Ninh vận chuyển 48 thùng hàng đặt tại cửa kho. Đến 18h cùng ngày, Tùng lái xe tải vào kho để Ninh dùng xe nâng bốc số hàng lên xe. Sau đó, Tùng dùng giấy tờ giả để vượt qua cổng bảo vệ.

Hai đối tượng đã tháo dỡ thùng, lấy linh kiện điện tử cho vào bao tải rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, được 45 triệu đồng. Trong đó, Ninh hưởng 30 triệu, còn Tùng hưởng 15 triệu.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc và bắt giữ 2 đối tượng trên.

Các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã được VKSND khu vực 8 tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Đến ngày 28/9, công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.