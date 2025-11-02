Dùng ròng rọc cấp lương thực cho hơn 1.200 người dân bị cô lập do cầu sập

Sáng 2/11, cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sập làm một người dân đi xe máy bị rơi xuống sông nhưng may mắn được cứu sống. Cầu sập khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Cầu Cây Sung được xây dựng từ năm 2006, dài 12m, rộng 5m. Mố cầu phía đông bị nước lũ làm xói lở khiến một phần mặt cầu sập, rơi xuống sông.

Dùng ròng rọc cung cấp thực phẩm cho người dân bị cô lập do sập cầu (Video: Quốc Triều).

Cầu Cây Sung bị sập (Ảnh: Quốc Triều).

Chính quyền địa phương đã động viên người dân, đồng thời triển khai phương án đưa lương thực qua sông.

Ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết mưa lũ suốt nhiều ngày khiến nước sông dâng cao làm sập cầu Cây Sung. Theo thống kê mới nhất, vụ sập cầu khiến 316 hộ dân với 1.280 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

“Cầu sập trong khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên chúng tôi nhanh chóng triển khai phương án cung cấp lương thực cho người dân”, ông Sự thông tin.

Lực lượng chức năng của xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) dùng ròng rọc cung cấp thực phẩm cho người dân khu vực bị cô lập (Ảnh: Quốc Triều).

Lực lượng chức năng đã làm một ròng rọc tại cầu Cây Sung để đưa lương khô, mì tôm, thuốc… qua sông cung cấp cho người dân. Phương án làm cầu tạm cũng được triển khai. Dự kiến phải mất 3 ngày cầu tạm mới hoàn thành.

“Cầu sập khiến nhiều người lo lắng. Chúng tôi đã động viên mọi người yên tâm. Các nhu cầu thiết yếu của người dân khu vực bị cô lập sẽ được đáp ứng kịp thời”, ông Sự nói thêm.

Anh Lại Đức Triều (thôn Phước An) cho biết, khi anh đang làm việc tại công ty thì nhận được tin cầu Cây Sung bị sập. Tan ca, anh nhanh chóng về nhà nhưng bị kẹt tại cầu Cây Sung.

Nước lũ gây xói lở khiến cầu Cây Sung bị sập (Ảnh: Quốc Triều).

“Có hai tuyến đường nối thôn Phước An với trung tâm xã Bình Minh. Một tuyến qua cầu Cây Sung, tuyến còn lại đi qua khu vực trũng thấp nên thường xuyên ngập nước. Cả hai tuyến đường đều bị chia cắt nên chưa biết đến lúc nào tôi mới được về nhà”, anh Triều chia sẻ.

Hai ngày qua, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt. Nước sông Trà Bồng dâng cao trên báo động 2 làm ngập nhiều xã ở vùng hạ du.