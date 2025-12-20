"Số phận" 5 đồng hồ Patek Philippe của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ

Sau khi Dân trí đăng bài viết "Nhiều quan chức khi bị bắt mới lộ quà tặng đồng hồ Patek Philippe chục tỷ", nhiều độc giả thắc mắc về "số phận" của 5 chiếc đồng hồ mà cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã nhận của doanh nghiệp, trong đó có một chiếc Patek Philippe trị giá 421.000 USD, tương đương gần 10 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Bản án sơ thẩm số 554/2024 của TAND TPHCM tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 5 đồng hồ Patek Philippe, ô tô Mercedes-Benz biển số 30H-707.56, một bộ gậy golf hiệu Honma Beres 5 sao gồm 15 gậy đánh golf đã thu giữ của bị cáo Lê Đức Thọ.

5 chiếc đồng hồ Patek Philippe mà ông Lê Đức Thọ nhận của doanh nghiệp bị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bản án số 328/2025 của TAND Cấp cao tại TPHCM cho biết giai đoạn xét xử phúc thẩm mặc dù bị cáo Lê Đức Thọ không bị tuyên buộc trách nhiệm dân sự trong vụ án nhưng đã tác động gia đình tự nguyên nộp thêm tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án do bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, gây ra.

Cụ thể, gia đình bị cáo Thọ nộp tiền phạt bổ sung 200 triệu đồng và gia đình (vợ bị cáo) tự nguyện dùng 3 sổ tiết kiệm (trong 133 sổ đang bị tạm giữ) với số tiền gần 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Sau đó, gia đình bị cáo Thọ tự nguyện nộp 15 tỷ đồng tiền mặt tại Thi hành án dân sự TPHCM.

Trên cơ sở xem xét, ghi nhận những đóng góp của bị cáo trong quá trình công tác, được tặng Huân chương Lao động cùng nhiều bằng khen, giấy khen; gia đình có truyền thống cách mạng và đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính cũng như có thiện chí tích cực khắc phục hậu quả vụ án, hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho Lê Đức Thọ.

Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ 21 năm tù về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm); thời hạn tù tính từ ngày 14/12/2023.

Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh tặng sinh nhật Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) một đồng hồ Patek Philippe. Sau đó, ông An đem bán với giá 23.000 USD, tương đương 521 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chấp hành viên từng thực hiện nhiều "đại án" tại Thi hành án dân sự TP Hà Nội, cho biết việc xử lý 5 đồng hồ Patek Philippe và các tài sản khác bị tịch thu nộp ngân sách của Lê Đức Thọ sẽ áp dụng Điều 124 Luật Thi hành án dân sự về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Theo đó, đối với vật chứng, tài sản tạm giữ mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản và tiến hành giao vật chứng, tài sản tạm giữ đó cho cơ quan tài chính cùng cấp.

Chi phí xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước do cơ quan tài chính nơi nhận vật chứng, tài sản tạm giữ chi trả theo quy định của pháp luật.

Khi chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ phải kèm theo quyết định thi hành án, bản án, quyết định hoặc bản sao bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự sao y bản chính…

“Các đồng hồ đó sẽ được cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao cho Sở Tài chính TPHCM để xác lập sở hữu toàn dân (sở hữu Nhà nước). Sau đó Sở Tài chính TPHCM sẽ xử lý theo quy định, có thể là thẩm định giá, bán đấu giá lấy tiền nộp ngân sách Nhà nước”, chấp hành viên Thi hành án dân sự Hà Nội phân tích.