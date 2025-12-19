Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 19/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội - khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu ký túc xá dùng chung).

Dự án tại khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất (MĐC) được phê duyệt năm 2009 với tổng mức đầu tư trên 190,4 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh thời gian thực hiện 5 lần, từ năm 2009 đến 2027.

Lần điều chỉnh thứ 5 vào tháng 3/2025 đã tăng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 435 tỷ đồng.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (VGP).

Kết luận thanh tra đánh giá thời điểm thẩm định, phê duyệt dự án đã có sự thay đổi mức tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (5 lần giá đất nông nghiệp) nhưng vẫn giữ mức tiền hỗ trợ 30.000 đồng/m2 để phê duyệt dự án. Điều này chưa đúng quy định của Chính phủ, dẫn đến phê duyệt chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thiếu trên 206 tỷ đồng, tổng mức đầu tư đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất thiếu hơn 247,3 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 1210/2006, thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản 40/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ này còn phê duyệt dự án nhưng không phân kỳ đầu tư nên không xác định được thời gian, tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng, không xác định được tiến độ bố trí vốn đầu tư trong từng năm để hoàn thành dự án MĐC.

Từ đó, theo thanh tra, dẫn đến không xác định rõ nguồn vốn đầu tư, không bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để kết thúc dự án năm 2012, vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có 5 lần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, trong đó 4 lần điều chỉnh không thuộc trường hợp được điều chỉnh dự án, vi phạm quy định của Luật Xây dựng. 4 lần điều chỉnh không được thẩm định cũng vi phạm quy định Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công.

Ngoài vi phạm tại một số gói thầu, Thanh tra Chính phủ phát hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí vốn dàn trải, không đúng quy định, 10 năm không bố trí vốn cho dự án MĐC.

“Sau gần 16 năm kể từ khi phê duyệt dự án MĐC đến nay kết quả bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện thấp, mới đạt 37,5% diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng, đạt 33% giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư điều chỉnh”, kết luận thanh tra chỉ rõ.

Trong khi đó, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan bị Thanh tra Chính phủ kết luận “yếu kém trong công tác quản lý dự án đầu tư, không thực hiện kịp thời các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ”.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Ảnh: MĐC).

Từ kết quả đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án MĐC (theo từng thời kỳ) liên quan đến các vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ban Quản lý dự án (theo từng thời kỳ) có liên quan đến vi phạm.

“Trong quá trình rà soát, kiểm tra đối với các nội dung nêu trong kết luận thanh tra và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, thiệt hại tiền, tài sản nhà nước thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.