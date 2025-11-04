Chủ động ứng phó cơn bão mạnh Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Sáng 5/11, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Dự báo sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề (tính đến ngày 3/11, mưa lũ làm 46 người chết và mất tích, 76 người bị thương, 104 ngôi nhà bị sập đổ, trôi, 453 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi bị hư hại), Thủ tướng tiếp tục ban hành công điện yêu cầu chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp), tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương.

Các đơn vị cần chuẩn bị phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh), cần chỉ đạo hướng dẫn tàu thuyền di chuyển, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, các địa phương quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cần theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão và nguy cơ mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Bộ trưởng Xây dựng được giao chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân khu và đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.