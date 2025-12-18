Ghép 3 dự án metro thành tuyến nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Bộ Xây dựng vừa báo cáo lãnh đạo Chính phủ về phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành trên cơ sở đề xuất của UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất ráp nối 3 dự án đường sắt, gồm: tuyến Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành để tạo thành tuyến metro kết nối 2 sân bay.

Cụ thể, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ lên tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương, di chuyển về ga trung tâm Bến Thành, sau đó tiếp tục đi Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và nối sang tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đi tuyến Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), sau đó nối chuyến sang tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tổng chiều dài của 3 đoạn khoảng 58km. Trong đó, đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 12km, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6km và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành khoảng 42km.

Theo quy hoạch, đoạn Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm cùng thuộc tuyến Metro số 2 TPHCM. Trong đó, đoạn Bến Thành - Tham Lương dự kiến được khởi công vào ngày 15/1/2026. Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cũng sẽ được triển khai sớm vì công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành cơ bản hoàn thành công tác nghiên cứu hướng tuyến, khâu giải phóng mặt bằng được đánh giá thuận lợi và đã có một số nhà đầu tư quan tâm.

Bộ Xây dựng khẳng định phương án đề xuất của UBND TPHCM phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường sắt cũng như các quy hoạch liên quan của TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

TPHCM đang di dời hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị khởi công tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành đã được điều chỉnh từ đường sắt quốc gia sang đường sắt đô thị, tạo cơ sở pháp lý để TPHCM và Đồng Nai triển khai đầu tư theo thẩm quyền.

Nghị quyết 260/2025 mà Quốc hội vừa thông qua (sửa đổi Nghị quyết 98/2023) cũng tạo cơ chế để HĐND TPHCM bổ sung dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào danh mục hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025.

Bộ Xây dựng lưu ý TPHCM cần bảo đảm thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và khả năng vận hành liên thông giữa các tuyến metro.

Đồng thời, thành phố được yêu cầu sớm xác định rõ hình thức đầu tư đối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định