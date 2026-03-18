ACV ý kiến việc kết nối Metro Suối Tiên vào sân bay Long Thành
(Dân trí) - Cho rằng hướng tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành có sự chồng lấn với các dự án đã quy hoạch trước, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đề nghị tỉnh Đồng Nai thỏa thuận, thống nhất lại với các bên.
Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành (PMU sân bay Long Thành - ACV) vừa phản hồi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sau khi địa phương này xin ý kiến về hướng tuyến dự án Metro Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành).
Theo PMU sân bay Long Thành, hiện nay, phạm vi 40m đất trống giữa tuyến đường trục chính của sân bay đã được quy hoạch cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành.
Phương án hướng tuyến, vị trí đặt nhà ga đã được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ban Quản lý dự án Đường sắt (PMU Đường sắt) thoả thuận, thống nhất.
Tuy nhiên, theo hồ sơ dự án do Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp, mặt bằng đoạn tuyến và mặt cắt ngang điển hình trong phạm vi sân bay Long Thành chỉ thể hiện tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Metro Suối Tiên - Long Thành, chưa thể hiện phạm vi đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
Đồng thời, vị trí Metro Suối Tiên - Long Thành bị thể hiện trùng với vị trí nhà ga đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành; ga T1 của Metro Suối Tiên - Long Thành được đặt song song với nhà ga đường sắt tốc độ cao và nằm trong phạm vi quy hoạch 5 làn đường trục chính của sân bay.
Để tránh xung đột khi triển khai các dự án, PMU sân bay Long Thành đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư các dự án liên quan để xác định hướng tuyến, vị trí đặt ga metro phù hợp; đảm bảo đồng bộ, tối ưu trong vận hành.
Quá trình lập dự án Metro Suối Tiên - Long Thành, Sở Xây dựng Đồng Nai cần rà soát kỹ tổng thể quy hoạch được duyệt của sân bay, các tuyến đường sắt và đường bộ liên quan.
Đồng thời, nhà chức trách Đồng Nai cần nghiên cứu phương án đấu nối, sử dụng chung hạ tầng các tuyến đường sắt đã có quy hoạch kết nối với sân bay Long Thành nhằm tối ưu hoá không gian xây dựng, tránh xung đột với công trình khác.
Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, ACV, Cục Tác chiến... và các sở ngành, địa phương tại TPHCM và Đồng Nai để xin ý kiến về hướng tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành.
Trước đó, ngày 10/2, Công ty Donacoop (doanh nghiệp được giao nghiên cứu, đề xuất dự án) đã trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận phương án hướng tuyến metro để triển khai các bước tiếp theo.