ACV ý kiến việc kết nối Metro Suối Tiên vào sân bay Long Thành

Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành (PMU sân bay Long Thành - ACV) vừa phản hồi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sau khi địa phương này xin ý kiến về hướng tuyến dự án Metro Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành).

Theo PMU sân bay Long Thành, hiện nay, phạm vi 40m đất trống giữa tuyến đường trục chính của sân bay đã được quy hoạch cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành.

Phương án hướng tuyến, vị trí đặt nhà ga đã được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ban Quản lý dự án Đường sắt (PMU Đường sắt) thoả thuận, thống nhất.

Phạm vi đường bộ và đường sắt (khoảng chờ ở giữa) kết nối vào sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, theo hồ sơ dự án do Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp, mặt bằng đoạn tuyến và mặt cắt ngang điển hình trong phạm vi sân bay Long Thành chỉ thể hiện tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Metro Suối Tiên - Long Thành, chưa thể hiện phạm vi đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đồng thời, vị trí Metro Suối Tiên - Long Thành bị thể hiện trùng với vị trí nhà ga đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành; ga T1 của Metro Suối Tiên - Long Thành được đặt song song với nhà ga đường sắt tốc độ cao và nằm trong phạm vi quy hoạch 5 làn đường trục chính của sân bay.

Để tránh xung đột khi triển khai các dự án, PMU sân bay Long Thành đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư các dự án liên quan để xác định hướng tuyến, vị trí đặt ga metro phù hợp; đảm bảo đồng bộ, tối ưu trong vận hành.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành đề nghị Đồng Nai xác định hướng tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành, tránh xung đột với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Đồ họa: Ngọc Tân).

Quá trình lập dự án Metro Suối Tiên - Long Thành, Sở Xây dựng Đồng Nai cần rà soát kỹ tổng thể quy hoạch được duyệt của sân bay, các tuyến đường sắt và đường bộ liên quan.

Đồng thời, nhà chức trách Đồng Nai cần nghiên cứu phương án đấu nối, sử dụng chung hạ tầng các tuyến đường sắt đã có quy hoạch kết nối với sân bay Long Thành nhằm tối ưu hoá không gian xây dựng, tránh xung đột với công trình khác.