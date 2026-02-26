Diễn biến mới về nhân sự tại chủ đầu tư sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa cập nhật việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Lê Văn Khiên - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2.

Trước khi có quyết định này, vị trí người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.

Động thái trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều chỉnh nhân sự tại ACV thời gian gần đây. Trước đó, vào đầu tháng 2, doanh nghiệp đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được phân công phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ACV đã chấm dứt nhiệm vụ với bà Phương.

Được biết, ACV là đơn vị quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước và hiện là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành có quy mô khoảng 5.000ha, với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Cuối năm 2025, một số hạng mục thuộc giai đoạn 1 đã được khánh thành và đón chuyến bay đầu tiên; kế hoạch khai thác thương mại dự kiến bắt đầu từ giữa năm nay.

Công trường thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Thời gian gần đây, nhiều nhà thầu lớn tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng ghi nhận biến động ở vị trí lãnh đạo cấp cao.

Mới nhất, ngày 13/2, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Doanh nghiệp không nêu lý do cụ thể cho động thái này.

Chiều ngược lại, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - đang là Thành viên HĐQT - sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông Trần Đình Tuấn còn đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex - nắm hơn 45% vốn điều lệ.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thụy giữ chức Tổng giám đốc, thay thế ông Võ Thanh Liêm. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Quang Thụy đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Newtecons. Ông được giới thiệu có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng và là nhân sự gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập.