Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành trong nửa đầu năm nay

Thông tin này được đề cập trong thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Dù ghi nhận nhiều kết quả đạt được, song theo Thủ tướng, vẫn còn một số nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành địa phương liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, trong thời gian tới cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đề cập nhiều nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thi công bảo đảm hoàn thành dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) trong nửa đầu năm 2026.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là ACV cần khẩn trương rà soát khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công hợp lý, khoa học bảo đảm hoàn thành dự án trong nửa đầu năm 2026.

Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và Nhân dân về tiến độ, chất lượng, an toàn của dự án.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 2, để sớm triển khai thi công, đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo nhà đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong tháng 2 để sớm triển khai thực hiện dự án sân bay Gia Bình đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang chỉ đạo nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Phú Quốc, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Với các dự án đường bộ cao tốc đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên quan quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, thiết bị, tổ chức thi công để hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật sớm nhất có thể.

Liên quan những dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành thủ tục để bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trong quý I/2026.

TPHCM, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, cần nỗ lực, quyết tâm giải quyết, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong tháng 2, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương các tỉnh có các dự án cao tốc đi qua phối hợp với Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo việc đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình, dự án.