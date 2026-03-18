Đồng Nai phê duyệt quy hoạch Khu Công nghệ số gần sân bay Long Thành

Ngày 18/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An, cạnh sân bay Long Thành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, mục tiêu lập quy hoạch là hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số; thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ; thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số...

Khu Công nghệ số tập trung Long Thành sẽ được hình thành cạnh sân bay Long Thành (Ảnh: Hữu Khoa).

Đồng thời, việc lập quy hoạch tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia.

Đồng Nai kỳ vọng tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực.

Từ đó, việc lập quy hoạch phân khu Khu Công nghệ số tập trung Long Thành góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp nội địa, nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ số Việt Nam.

Đến năm 2045, Đồng Nai quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số, phát triển thành trung tâm số của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với hạt nhân là Khu Công nghệ thông tin tập trung Long Thành.