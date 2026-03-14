Đồng Nai hoàn tất việc chuẩn bị tại các tổ bầu cử

Ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Toàn tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tại 95/95 xã, phường với 2.112 tổ bầu cử.

Ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có 37 thành viên cùng 5 tiểu ban chuyên trách các lĩnh vực như: tổ chức, tuyên truyền, an ninh trật tự… Qua đó bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử được thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các tiểu ban thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá từng phần việc để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị diễn ra đúng kế hoạch.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định cho biết, các hội nghị hiệp thương được tổ chức đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri được triển khai cẩn trọng, chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ.

Toàn tỉnh hiện có 2.112 khu vực bỏ phiếu; qua kiểm tra cho thấy các tổ bầu cử đều thực hiện việc niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và người ứng cử theo quy định, tạo thuận lợi để người dân theo dõi và thực hiện quyền công dân của mình.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Định, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh các phương thức truyền thống, nhiều địa phương còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số, giúp cử tri tiếp cận đầy đủ thông tin về ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và danh sách ứng cử viên. Đồng thời cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, trang thiết bị và tài liệu phục vụ bầu cử cũng được chuẩn bị chu đáo.

Để bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, tỉnh Đồng Nai đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương. Các địa phương đã tổ chức diễn tập vận hành thử quy trình bầu cử, giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, tránh lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử chính thức.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long (bìa trái) kiểm tra thực tế một điểm bỏ phiếu tại phường Long Hưng (Ảnh: Hoàng Bình).

Song song đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử cũng được triển khai từ sớm. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng công an đã chủ động triển khai 7 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

Theo đó, phương án bố trí lực lượng tại các khu vực bỏ phiếu đã được xây dựng cụ thể; đồng thời tăng cường cán bộ có kinh nghiệm xuống các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với lực lượng công an cơ sở triển khai nhiệm vụ.

Các kịch bản có thể phát sinh cũng được xây dựng theo từng cấp độ, kèm theo phương án xử lý cụ thể. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, công ty, công trình xây dựng dự án trọng điểm và cộng đồng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng tích cực hưởng ứng, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đang tạo nền tảng để Đồng Nai bước vào ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu cử tri gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương.