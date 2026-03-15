Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM: Đại biểu phải thực hiện lời hứa với cử tri

Không khí rộn ràng ở các điểm bầu cử tại TPHCM

Sáng 15/3, gần 9,7 triệu cử tri TPHCM thực hiện quyền công dân để bầu ra 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 125 đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND phường, xã, đặc khu.

Hòa trong không khí rộn ràng ấy, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, có mặt tại điểm bầu cử số 26, khu phố Thuận An, phường Phú An, trực tiếp bỏ phiếu chọn ra những người mà bản thân ông đánh giá có năng lực, góp phần phát triển đất nước.

Đại biểu được sàng lọc kỹ về tiêu chuẩn

Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, ông Võ Văn Minh chia sẻ với Dân trí về chất lượng các ứng viên, cũng như nhiệm vụ của họ trong nhiệm kỳ sắp tới. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, để được đứng tên trong danh sách ứng viên, các đại biểu đã được sàng lọc rất kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện. Thế nên theo ông, tất cả ứng viên đều xứng đáng.

Bên cạnh đó, ông Minh cho biết cơ cấu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của thành phố đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND thành phố tính toán, đánh giá theo quy chuẩn của quốc gia. Do đó, ông đánh giá trong cơ cấu đại biểu đạt được đầy đủ điều kiện về giới tính, độ tuổi, thành phần tôn giáo, dân tộc và các nghành nghề.

Ông Võ Văn Minh bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 26, phường Phú An, TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, mỗi đại biểu tự ứng cử và được cử tri tín nhiệm phải thực hiện tốt nhất chương trình hành động của mình, gắn với làm tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân. Bên cạnh đó, đại biểu phải tham gia hành động chung vào Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu HĐND các cấp, đóng góp những ý kiến xác đáng.

"Đại biểu Quốc hội, HĐND là đại diện cho nhân dân. Do đó, đại biểu phải đưa tiếng nói người dân đến với cơ quan, chính quyền, đoàn thể", ông Võ Văn Minh nhắn nhủ.

Nắm bắt kiến nghị, nguyện vọng của cử tri

Bên cạnh chức trách, nhiệm vụ, ông Võ Văn Minh cho rằng, đại biểu còn cần phải lắng nghe những kiến nghị, phản ánh của cử tri để nắm bắt, tìm hiểu, theo dõi, trả lời cử tri hoặc phối hợp với các ngành để đi đến cùng vấn đề, đặc biệt là những vấn đề cử tri còn tâm tư, bức xúc.

Ngoài ra, những vấn đề chính đáng khác của cử tri như đơn thư, khiếu nại thì đại biểu phải theo dõi, đôn đốc và thực hiện lời hứa với cử tri.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Võ Văn Minh hỏi thăm và chụp hình kỷ niệm cùng các đơn vị tổ chức bầu cử (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bên cạnh đó, những hoạt động giám sát, các đại biểu phải tìm hiểu thật kỹ thông tin, nhất là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực của mình thì phải tham gia sâu, có tiếng nói thật sự quan trọng để đóng góp ban hành những nghị quyết, kết quả giám sát.

Kỳ vọng về sự phát triển của TPHCM trong 5 năm tới, ông Võ Văn Minh cho biết, vừa qua thành phố đã có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất. Hiện, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội, cụ thể hóa một số nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, Nghị quyết 57, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68.

"Trong đó, thành phố sẽ cụ thể hóa bằng những công trình. Những công trình đó sẽ được các cơ quan Nhà nước, trong đó có HĐND thực thi. Thành phố sẽ bố trí nguồn lực, phân bổ nguồn lực để thực hiện đầu tư công, thực hiện giám sát các vấn đề cử tri quan tâm, ban hành các chính sách để thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo cho cuộc sống người dân thành phố ngày càng tốt hơn", Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ.