TPHCM tăng cường nhân sự trực xuyên kỳ bầu cử

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ trong ngày 15/3 và ngày 16/3.

Cụ thể, Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử; bố trí bộ phận trực, tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan công tác tổ chức bầu cử, phần mềm bầu cử, công tác kiểm phiếu, xử lý các tình huống phát sinh. Bộ phận thường trực làm việc xuyên suốt từ 7h ngày 15/3 đến 19h ngày 16/3.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, phụ trách điều hành, theo dõi hoạt động của bộ phận thường trực. Ông cũng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện, xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong, sau ngày bầu cử.

Các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố.

Ủy ban Bầu cử TPHCM yêu cầu Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM) cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia tổ giúp việc cho bộ phận thường trực để theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15/3.

Các nhân sự thực hiện tổng hợp, báo cáo, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan về nội dung tổ chức bầu cử.

Sở Khoa học và Công nghệ cử 4 nhân sự mỗi ca trực, Công an TPHCM cử 3 nhân sự mỗi ca trực, Trung tâm Chuyển đổi số cử một nhân sự mỗi ca trực, Viettel TPHCM cử một nhân sự mỗi ca trực để phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15/3.

Công an TPHCM phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.