Bản lĩnh nghị trường và những kỳ vọng về đại biểu Quốc hội TPHCM khóa mới

Ngày 15/3, gần 9,7 triệu cử tri TPHCM sẽ thực hiện quyền công dân để bầu ra 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 125 đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND phường, xã, đặc khu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, các ứng viên đã làm rõ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố gửi gắm. Trong chương trình hành động, họ cũng thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng trở thành cầu nối, nêu lên tiếng nói của người dân tại đô thị lớn nhất cả nước tới nghị trường Quốc hội.

Màn hình LED cổ động cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

“Không chỉ thảo luận và biểu quyết, không chỉ phản ánh ý kiến cử tri mà phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính sách sắc bén và trách nhiệm đại diện trước nhân dân trong từng quyết định có tính định hình tương lai đất nước”, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, chia sẻ với phóng viên.

Ý kiến cử tri là nguồn thông tin quan trọng

Ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV, là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM. Qua 8 buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các ứng viên, ông nhận thấy cử tri thành phố thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới những vấn đề lớn của đất nước và địa phương.

“Mỗi buổi tiếp xúc cử tri đều rất ý nghĩa đối với tôi và các ứng viên. Các kiến nghị, góp ý của cử tri TPHCM thể hiện rõ sự trách nhiệm, sâu sắc trong từng vấn đề. Trong đó, tôi thấy người dân đặt nhiều kỳ vọng vào công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện pháp luật”, ông Đỗ Đức Hiển nói.

Ứng viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV, tại buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV nhận định, ngoài phản ánh thực trạng, ý kiến của cử tri TPHCM còn gợi mở những định hướng, giải pháp cho công tác lập pháp của Quốc hội khóa mới. Sự sâu sắc của cử tri thành phố thể hiện qua việc đánh giá những vấn đề, điểm nghẽn mà Quốc hội vừa qua đã giải quyết được, nêu rõ những nội dung cần hoàn thiện, thay đổi.

Tại các hội nghị, nhiều cử tri đã chỉ ra điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thi hành pháp luật tại TPHCM, đặc biệt ở các lĩnh vực như quy hoạch, đất đai hay phát triển hạ tầng. Những ý kiến được nêu đều sát với đời sống và là nguồn thông tin quan trọng cho việc xây dựng chính sách.

Theo ông Hiển, những ý kiến được cử tri TPHCM nêu lên thời gian qua là thông tin quan trọng để từng đại biểu, từng ứng viên xác định công việc của mình.

“Các cử tri đều nói những vấn đề sâu sắc và thực tiễn. Tôi tin rằng những vấn đề này nếu được truyền tải đến nghị trường Quốc hội sẽ trở thành những đề xuất chính sách”, ông Đỗ Đức Hiển nhìn nhận.

Trong chương trình hành động nếu trúng cử, ông Đỗ Đức Hiển cùng các ứng viên đưa ra lời cam kết gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến người dân. Theo ông, việc duy trì sự gắn kết chặt chẽ giữa đại biểu và cử tri sẽ giúp Quốc hội có thêm nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện chính sách.

“Qua một nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội TPHCM, tôi nhận thấy việc đối thoại với cử tri, ghi nhận ý kiến người dân có ý nghĩa rất sâu sắc, đặc biệt khi cử tri thành phố am hiểu tường tận nhiều lĩnh vực, có trình độ, kiến thức. Các ý kiến phản ánh của cử tri TPHCM luôn có chất lượng và sát thực tiễn”, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV chia sẻ.

Bản lĩnh nghị trường

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, điểm lại thời gian qua, Quốc hội khoá XV không chỉ thực hiện chức năng lập pháp thông thường mà đã hành động với tốc độ cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và tầm nhìn dài hạn hơn.

Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một bước chuyển thể chế sâu sắc, tái định hình phương thức quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

“Trong thời khắc chuyển mình ấy, vai trò của mỗi đại biểu Quốc hội được đặt ở một tầm cao hơn. Ngoài thảo luận và biểu quyết, phản ánh ý kiến cử tri, đại biểu phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính sách sắc bén và trách nhiệm đại diện trước nhân dân trong từng quyết sách mang tính định hình tương lai đất nước”, ứng viên Huỳnh Thị Phúc nhìn nhận.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, phát biểu tại nghị trường Quốc hội (Ảnh: H.P.).

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, với phương châm hành động “Chủ động - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả - Trách nhiệm”, các đại biểu Quốc hội đã xác định rõ khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật; tăng cường hiệu quả giám sát; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri và tham gia sâu sắc vào việc quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia.

“Bản lĩnh nghị trường không được đo bằng số lần phát biểu. Trách nhiệm đại biểu không dừng lại ở những phiên họp. Đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng nội dung chính sách, là sự theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng, những trăn trở, suy tư của cử tri, là tinh thần phản biện nhưng đồng hành, thẳng thắn, kiên quyết nhưng vì lợi ích chung”, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV bày tỏ.

Theo ứng viên, trong hoạt động của cơ quan dân cử, có những phiên họp lớn mang tầm vóc quốc gia; nhưng cũng có những cuộc gặp lặng lẽ, nơi tiếng nói của một người dân được lắng nghe cẩn trọng. Công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngoài nhiệm vụ hành chính còn là thước đo trách nhiệm của đại diện.

Thời gian qua, các đơn vị bầu cử tại TPHCM đã tổ chức 2.800 hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó có 100 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội; 137 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 2.599 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng viên đại biểu HĐND cấp xã.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các xã, phường, đặc khu đã tổ chức 3.906 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hơn 152.825 lượt người tham dự.

TPHCM cũng đã tổ chức thành công kỳ bầu cử sớm tại 4 khu vực. Các điểm bầu cử sớm đã nhận được 4.406 lá phiếu từ cử tri (đạt tỷ lệ gần 96%).

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu chọn 500 đại biểu. Trong đó, 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%) và 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng viên tại 13 đơn vị. Cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.