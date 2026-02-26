Đồng Nai thành lập 2.112 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 26/2, thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã thành lập 2.112 tổ bầu cử phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc thành lập tổ bầu cử được thực hiện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, bảo đảm đúng thời hạn quy định.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trấn Biên (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập, kiện toàn Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên; Sở Nội vụ là cơ quan thường trực. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động và thành lập 5 tiểu ban tham mưu, gồm: tổ chức - nhân sự; thông tin - tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tài chính - hậu cần; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ở cấp xã, 95/95 xã, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử với 9-17 thành viên mỗi đơn vị, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu); 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, 27 đơn vị bầu 3 đại biểu với 5 người ứng cử, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu với 7 người ứng cử.

Ở cấp xã, 95/95 Ủy ban Bầu cử cấp xã đã rà soát, thành lập 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

UBND tỉnh cũng đã thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 6 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 28 đơn vị bầu cử. UBND cấp xã thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 651 đơn vị bầu cử.

Việc hoàn tất thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở tất cả các cấp thể hiện sự chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, đúng tiến độ.