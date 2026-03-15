Bí thư Trần Lưu Quang: Quốc hội là trường học lớn đối với các đại biểu

Sáng 15/3, sau khi thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 14 của TPHCM (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ, gửi gắm đối với cử tri thành phố trong ngày hội non sông.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước không khí của ngày hội non sông. Với việc tham gia hoạt động nhiều khóa, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, Quốc hội, HĐND các cấp có sự đổi mới liên tục, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn mỗi ngày.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham gia bỏ phiếu ở xã Hóc Môn (Ảnh: Nam Anh).

"Quốc hội, HĐND thật sự là trường học lớn dành cho những người có cơ hội tham gia. Chúng tôi ai cũng muốn được làm đại biểu để tham gia trường học lớn này. Ngay cả khi không được làm đại biểu, việc được tham gia các hoạt động bên lề, tiếp xúc cử tri trước bầu cử là bài học rất lớn, kinh nghiệm quý báu cho công việc của từng ứng viên", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang mong muốn cử tri thành phố đi bầu cử đầy đủ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của TPHCM đạt mức cao nhất có thể. Các đơn vị bầu cử cần nỗ lực, cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trong ngày bầu cử (Ảnh: Nam Anh).

Khu vực bỏ phiếu số 14 TPHCM còn có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Trong kỳ bầu cử lần này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM còn có những người ứng cử là ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.