Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo công bố, tỉnh đã bầu đủ 85/85 đại biểu theo số lượng được ấn định. Danh sách trúng cử có nhiều lãnh đạo chủ chốt như ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Toàn tỉnh có hơn 2,3 triệu cử tri tham gia bầu cử, tỷ lệ đi bầu đạt 99,76%. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đồng thời có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn và đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đánh giá về kết quả đạt được, cơ quan này cho rằng thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được triển khai chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng khẳng định, kết quả bầu cử đã phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và mức độ tín nhiệm của cử tri đối với những người đủ tiêu chuẩn tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Việc kiện toàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong giai đoạn tới.