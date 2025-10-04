Bão Matmo mạnh lên cấp 12, dự báo đổ bộ Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 17h ngày 4/10, bão Matmo (bão số 11) mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), nhận định trong thời gian tới, bão khả năng đi lệch lên phía Bắc và với hướng di chuyển này bão sẽ đi vào giữa khu vực tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo ông Hưởng, rạng sáng đến sáng 6/10, cường độ bão mạnh nhất có thể đạt cấp 8-9 trên khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh - đây là khu vực trọng tâm chịu tác động của bão.

Bên cạnh đó, dự báo các khu vực sâu trong đất liền tỉnh Quảng Ninh có thể có gió mạnh cấp 6-7, cường độ gió cấp 6-7 cũng có thể xảy ra tại một số khu vực của tỉnh Lạng Sơn và khu vực Bắc Giang (cũ).

Vị trí tâm bão Matmo lúc 17h chiều nay (Ảnh: NCHMF).

Vị chuyên gia lưu ý hoàn lưu bão Matmo khá rộng, cần đề phòng hiện tượng dông, lốc trong thời gian trước, trong và sau khi bão đổ bộ, trọng tâm là khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ông Hưởng nhận định từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa diện rộng. Khả năng trọng tâm mưa là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Vị chuyên gia nhận định do bão chếch hướng Bắc nên vùng mưa ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa không lớn, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Các chuyên gia cũng dự báo khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, nhưng từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 sẽ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khi đi vào Biển Đông bão tăng cấp nhanh, ông Hưởng cho biết nguyên nhân là khi vào Biển Đông có nhiều điều kiện thuận lợi để bão phát triển như nhiệt độ mặt nước biển ấm (khoảng 28-29 độ C) và độ đứt gió ở Biển Đông nhỏ, tạo lượng ẩm tích tụ trong cấu trúc của bão.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhận định khi di chuyển qua khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ bão sẽ ma sát với mặt đất, độ đứt gió khu vực cũng tăng lên nên cường độ bão sẽ giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.

Dự báo từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Theo dự báo, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều và tối 5/10.