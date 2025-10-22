Vì sao miền Trung liên tiếp đón hai đợt mưa lớn kéo dài?

Sáng 22/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết chiều 17/10, vùng áp thấp phía Đông Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến sáng 18/10, vùng áp thấp này mạnh lên thành bão Fengshen.

Ngày 19/10, bão đi vào Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm 2025, mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Ngày 20/10, bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, sau đó chịu tác động của không khí lạnh mạnh từ phía Bắc, đổi hướng Tây Nam, di chuyển chậm lại.

Đến sáng 22/10, bão suy yếu cấp 9. Dự báo chiều tối 22/10, bão vào vùng biển Huế - Quảng Ngãi, cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.

Đêm 22 và sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh Huế - Quảng Ngãi. Sáng và trưa ngày 23/10, bão di chuyển sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của không khí lạnh nên cường độ bão số 12 không quá mạnh (cực đại cấp 10), không thể tăng cường độ như các cơn bão số 10 (Bualoi), 11 (Matmo).

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở đường Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 16/10 (Ảnh: Trung Thi).

Mặc dù cường độ bão không quá lớn nhưng dự báo vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền, kết hợp gió đông bắc mạnh trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ cùng với nhiễu động gió Đông.

Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan.

Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,8m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.

Từ chiều nay 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng 23/10.

Trong đó vùng ven biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng sâu trong đất liền gió cấp 5, giật cấp 6-8; vùng núi gió cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12 đi kèm với không khí lạnh và gió đông có thể gây ra mưa lớn 2 đợt.

Đợt 1 được dự báo từ đêm 22 đến ngày 24/10, khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng lượng mưa phổ biến từ 400 đến 600mm, cục bộ có nơi mưa to trên 800mm, mưa cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đợt mưa này lưu ý nguy cơ ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.

Đợt 2 từ 25 đến 27/10, khu vực Quảng Trị, Huế lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ trên 500mm. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Sau ngày 27/10, mưa có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Cục Khí tượng Thủy văn cũng đưa ra dự báo về gió bão mạnh; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại 307 xã, phường của Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Trong đó TP Đà Nẵng có 27 xã, phường có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng trong những ngày tới; 31 xã phường đối diện với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; 22 xã phường có thể chịu ảnh hưởng của gió bão mạnh.

Dự báo chi tiết về ảnh hưởng của bão số 12, xem tại đây.